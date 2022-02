‘Operación de estado’ para proteger a familia de Zavala por ABC, dice Zaldívar 13 años después

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que entre 2010 y 2013 recibió “presiones indebidas” por parte del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de funcionarios de su administración, para supuestamente proteger a la entonces primera dama Margarita Zavala, ello debido al proyecto de resolución que presentó por el caso de la Guardería ABC.

El 5 de junio de 2009 se registró el incendio de la Guardería ABC, ubicada en la esquina de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos, en Hermosillo, Sonora. Fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, infantes que tenían entre cinco meses y cinco años de edad.

Dicha guardería había sido subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001. En el mismo predio donde se ubicaba el centro infantil se instaló, en 2002, una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, donde se resguardaban placas de vehículos. Según algunos peritajes, en dicho lugar fue donde comenzó el incendio.

Los particulares a los cuales el IMSS subrogó la guardería eran: Gildardo Francisco Urquides Serrano, ex tesorero estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería de la administración de José Eduardo Robinson Bours Castelo.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo. Yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”, expresó Zaldívar.

Durante la presentación de su libro ‘10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial’, en la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro aseguró que incluso terminó a gritos una conversación con Fernando Gómez Mont, entonces titular de la Secretaría de Gobernación.

“Le avisé a quien era el secretario de Gobernación, que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos”, relató Zaldívar.

“En un momento me dice el secretario: ‘Dice el Presidente que no te apoyamos para esto’, y le dije, ‘dile al Presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’”, manifestó.

Zaldívar recordó que dio instrucciones de hacer público el proyecto de sentencia y entregarlo a la prensa, ante la posibilidad de no ser presentado ante el Pleno de la SCJN.

Asimismo, dijo que también recibió “amenazas veladas de compañeros ministros” y varias advertencias de diferente tipo, hasta que se llegó a la discusión del tema por tres días.

El ministro aseveró que antes de que la SCJN discutiera el tema, algunos padres de los menores le contaron que el Gobierno de Calderón Hinojosa no había permitido que salieran aviones a Sacramento, California, Estados Unidos, donde había un hospital esperando a los niños para poderlos curar, ello porque las autoridades no querían que se hiciera grande el escándalo.

“Hay mayorías vergonzosas y hay minorías que honran, hay votaciones que se pierden, pero hay debates que se ganan, y lo importante es tratar de estar siempre del lado correcto de la historia, y para mí el único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas”, enfatizó el ministro, quien afirmó que él no carga en la conciencia con la muerte de los niños.