Operación Enjambre suma mil 208 años de prisión contra 27 objetivos en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este 9 de octubre que, a casi dos años de su puesta en marcha, la Operación Enjambre acumuló sentencias condenatorias por mil 208 años de prisión en contra de 27 objetivos prioritarios en dicha entidad, la mayoría de ellos ex servidores públicos.

El despliegue se realizó en coordinación con instancias federales y estatales del Gabinete de Seguridad Nacional y la Mesa de Paz, en seguimiento a las investigaciones por el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas en pozos del municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

La indagatoria reveló la infiltración de grupos criminales en ayuntamientos y cuerpos de seguridad pública para contar con redes de protección, lo que motivó el primer operativo conjunto el 22 de noviembre de 2024.

Desde esa fecha, las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, junto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la FGJEM, derivaron en la captura de servidores públicos, ex funcionarios, presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios, directores y elementos de corporaciones locales.

Las indagatorias vinculan a los detenidos con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, desaparición forzada y extorsión, además de su relación con células delictivas con presencia en la entidad.

Entre los sentenciados figura María Elena Martínez Robles, ex Presidenta Municipal de Amanalco, condenada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su Administración.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumuló dos condenas: 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Otras penas impuestas a mandos policiales y ex funcionarios incluyen la de Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, con 50 años por secuestro exprés; Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas, con 40 años por extorsión; y Eulises González Hernández, ex comisario de Acambay, quien acumula dos sentencias que suman más de 116 años por desaparición forzada y extorsión.

También resultaron condenados subdirectores, integrantes de sistemas DIF municipales, ex policías de diversas demarcaciones y personas implicadas en delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.

La FGJEM señaló que las acciones de la Operación Enjambre son permanentes, por lo que continúan integrándose expedientes contra servidores públicos de Administraciones actuales y anteriores para ser judicializados.