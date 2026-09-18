Operativo de Sedena inhibe drones de traficantes de migrantes en la frontera

El General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, informó que la Operación Águila Alta inhibió cuatro drones del lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, empleados para vigilar las rutas de cruce de migrantes.

Precisó que los aparatos no portaban armas ni artefactos explosivos.

Detalló que la operación conjunta inició el 7 de septiembre y concluirá el 21 de septiembre de este año.

“Hasta el momento, únicamente se han inhibido cuatro drones, los cuatro del lado mexicano. Son drones sin armas, artefactos explosivos. Los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes”, afirmó Trevilla Trejo.

Señaló que las autoridades estadounidenses no inhibieron drones durante el operativo, aunque uno de los aparatos fue localizado en territorio de Estados Unidos.

Explicó que ese dron fue inhabilitado en Estados Unidos, regresó a territorio mexicano y, tras un intercambio de información entre ambos países, las autoridades lograron hacerlo descender y detuvieron a su operador.

Según el Secretario, la persona detenida se dedicaba al cruce ilegal de migrantes.

En otro tema, Trevilla Trejo aseguró que disminuyeron los hallazgos de túneles para el tráfico de drogas en la franja fronteriza con Estados Unidos.

“Han disminuido mucho los encuentros de túneles de este tipo”, afirmó.

Al ser consultado respecto a un túnel localizado entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California, confirmó que las autoridades estadounidenses notificaron a México su hallazgo y que hubo actuación del lado mexicano.

“En el caso específico de ese túnel, pues existe una coordinación muy estrecha con las autoridades norteamericanas, entonces ellos son los que nos dieron una información y por supuesto del lado mexicano ahí estuvimos nosotros”, indicó.

No precisó cuántos túneles de ese tipo fueron localizados recientemente ni la magnitud de la disminución registrada en los hallazgos.