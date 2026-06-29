Operativo en Durango deja 30 detenidos ligados a los Cabrera Sarabia y ‘Mayito Flaco’

Fuerzas federales detuvieron a 30 personas durante un operativo realizado el 28 de junio de 2026 en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, entre las que se encontrarían dos o tres objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas.

Las acciones fueron ejecutadas de forma simultánea por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales, quienes mantuvieron bajo resguardo los accesos a esta región serrana durante varias horas. A diferencia de otros operativos realizados en la zona, las primeras versiones indicaron que la intervención se concretó sin enfrentamientos armados, como resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento.

La magnitud del despliegue y el perfil de los presuntos detenidos apuntan a uno de los operativos de mayor relevancia realizados por fuerzas federales en Durango durante los meses recientes, en una región considerada estratégica para las organizaciones del narcotráfico por su ubicación en el llamado Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

De manera extraoficial, trascendió que entre los detenidos figurarían dos o tres objetivos considerados prioritarios por las autoridades federales debido a su presunta relevancia dentro de dichas organizaciones criminales. Algunos de los capturados estarían vinculados con la organización encabezada por los hermanos Cabrera Sarabia y con la facción identificada como “Mayito Flaco”, liderada por Ismael Zambada Sicairos. Fuentes no oficiales señalaron que entre los detenidos presuntamente figura un operador conocido con el alias de “El Flechas”, junto con integrantes de su grupo cercano.

El operativo forma parte de la estrategia federal implementada para debilitar las estructuras del crimen organizado con presencia en la sierra duranguense y se suma a una serie de operaciones desarrolladas durante junio de 2026 en la entidad para desarticular estructuras logísticas y de mando de grupos delictivos que operan en la Sierra Madre Occidental.

Además de las detenciones, el operativo permitió el aseguramiento de vehículos, armamento de alto poder, equipo táctico y otros indicios que permanecen bajo resguardo de las autoridades federales. Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) habían emitido, hasta el cierre de esta nota, un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la acción.

De confirmarse los datos preliminares, esta intervención representaría uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada registrados en Durango durante el presente año.