Operativo en la CDMX termina con enfrentamiento armado en la Alcaldía Cuauhtémoc

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México organizado este jueves derivó en un enfrentamiento armado en la colonia Cuauhtémoc, perteneciente a la Alcaldía Cuauhtémoc.

El saldo preliminar de la acción policial, enfocada en el combate al delito de extorsión, es de un elemento de seguridad lesionado y cuatro personas detenidas por su presunta responsabilidad en los hechos.

Durante el despliegue de las labores de inteligencia e investigación policial, una persona que se encontraba en el proceso de ser aprehendida disparó contra los agentes de la corporación capitalina.

Los elementos de la SSC repelieron la agresión, lo que generó un intercambio de disparos en la zona.

El oficial herido fue trasladado de forma inmediata a un hospital para recibir atención médica especializada, aunque no se ha detallado su estado de salud actual.

Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana, informó a través de sus canales oficiales sobre el resultado de la intervención.

El funcionario local confirmó que “al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos”, según lo difundido por el Secretario tras los acontecimientos en la demarcación.

Tras la detonación de las armas de fuego, se registró una intensa movilización en el sector para localizar a otros individuos implicados.

Según reportes preliminares, la persecución de otros presuntos delincuentes se extendió por diversas calles y azoteas de la colonia Cuauhtémoc.

Los cuatro hombres capturados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La administración capitalina actual ha identificado la extorsión como uno de los objetivos prioritarios a perseguir mediante diversas modalidades operativas.

La estrategia gubernamental se basa en el fortalecimiento de las labores de inteligencia y el fomento a la denuncia anónima para desarticular grupos dedicados a este ilícito en la Ciudad de México.

El operativo realizado este 18 de diciembre forma parte de estas acciones preventivas y de reacción ante la incidencia delictiva en la Alcaldía Cuauhtémoc.