$!Operativo Enjambre alcanza al Alcalde de Juchitán, Oaxaca

Fuerzas federales y estatales detuvieron este 23 de septiembre a Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Carlos Alberto “N”, “La Parca”.

Ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según el funcionario federal, las investigaciones vinculan a los detenidos con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, al narcomenudeo, al tráfico de personas y al homicidio.

También los relacionan con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Para afectar la capacidad financiera de la red, la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación.

La detención forma parte del Operativo Enjambre, que hasta esa fecha sumaba 112 funcionarios detenidos en el País.