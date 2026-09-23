$!Operativo Enjambre alcanza al Alcalde de Juchitán, Oaxaca

Fuerzas federales y estatales detuvieron este 23 de septiembre a Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Carlos Alberto “N”, “La Parca”.
Ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según el funcionario federal, las investigaciones vinculan a los detenidos con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, al narcomenudeo, al tráfico de personas y al homicidio.
También los relacionan con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.
Para afectar la capacidad financiera de la red, la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación.
La detención forma parte del Operativo Enjambre, que hasta esa fecha sumaba 112 funcionarios detenidos en el País.
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal. La FGEO confirmó la captura del Presidente Municipal.
Sánchez Altamirano fue interceptado en las inmediaciones del crucero de Juchitán de Zaragoza, cuando se disponía a inaugurar una obra destinada a la Semar.
Tras su captura, fue llevado a Ciudad Ixtepec, desde donde sería trasladado por vía aérea fuera del Estado de Oaxaca, con destino a la Ciudad de México.
Según reportes de medios locales, David Vásquez Gualberto, director de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, habría acudido a la zona militar de Ciudad Ixtepec para intentar evitar el traslado del Presidente Municipal.
De manera extraoficial, trascendió que elementos de la corporación municipal bloquearon accesos carreteros al Municipio para exigir su liberación.
En meses previos, Sánchez Altamirano rechazó públicamente los señalamientos que lo vinculaban con grupos criminales de la región y los calificó como acusaciones falsas y con motivaciones políticas.
En agosto de 2025, Miguel Alejandro López Pérez enfrentó en su contra una denuncia penal por el delito de amenazas, registrada bajo el expediente 23062/FIST/JUCHITÁN/2025.
La captura ocurrió en un contexto de violencia en Juchitán de Zaragoza.
En julio de 2026, el Gabinete de Seguridad de Oaxaca puso en marcha el operativo “Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar”, tras una escalada de hechos violentos por el control de la plaza.
En junio del mismo año, la FGEO relacionó incendios de establecimientos y amenazas contra transportistas con una célula encabezada por un individuo identificado como “Comandante Cromo”.
En la misma semana de la detención, Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la FGEO, reconoció que células delictivas mantenían una disputa por el control de las redes de extorsión y cobro de piso en el municipio y en localidades cercanas.
Las autoridades federales no precisaron la fecha en que el edil será presentado ante un Juez.