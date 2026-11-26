Eduardo Velázquez Medina, Presidente Municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido por presuntos vínculos con el líder del grupo delictivo “Los Zúñiga”, ligado a robo al autotransporte de carga y secuestro.
La información fue a dada a conocer por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien detalló que la detención se dio como parte del Operativo Enjambre.
“Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de “Los Zúñiga”.
Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud”.
En el operativo de detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México.
De acuerdo con el funcionario, en septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro alcalde de Puebla. En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo.
Con la detención de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas.
García Harfuch agradeció al Gobernador de Puebla Alejandro Armenta por la colaboración.
La estructura delictiva de Los Zúñiga es investigada por su presunta participación en asaltos a transportistas, robo de mercancía, extorsiones y privación ilegal de la libertad en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
¡En Puebla actuamos sin impunidad! 🛡️🇲🇽 Con el liderazgo del gobernador @armentapuebla_ y @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, y @FGRMexico, la Operación Enjambre detuvo al edil de Atzitzintla, por instrucción de la presidenta @Claudiashein.🛡️Conoce los detalles 👇🏽#PorAmorAPuebla #TransformarEnGrande— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla)
November 26, 2026
¡En Puebla actuamos sin impunidad! 🛡️🇲🇽 Con el liderazgo del gobernador @armentapuebla_ y @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, y @FGRMexico, la Operación Enjambre detuvo al edil de Atzitzintla, por instrucción de la presidenta @Claudiashein.🛡️Conoce los detalles 👇🏽#PorAmorAPuebla #TransformarEnGrande
Operativo enjambre
El Operativo Enjambre es una estrategia federal, lanzada en noviembre de 2024, enfocada en investigar y detener a funcionarios públicos presuntamente relacionados con grupos del crimen organizado, redes de corrupción, extorsión y otros delitos.
El despliegue comenzó en el Estado de México y posteriormente se extendió a entidades como Jalisco, Morelos y Michoacán, donde han sido detenidos alcaldes, exalcaldes, mandos de seguridad y servidores públicos municipales.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con corte a febrero de este año, el operativo acumulaba alrededor de 60 servidores públicos detenidos, aunque reportes más recientes señalan que la cifra ya supera los 70.
El Estado de México fue la primera entidad donde se implementó el Operativo Enjambre. Desde finales de 2024 comenzaron las detenciones de presidentes municipales, directores de seguridad y funcionarios locales investigados por posibles vínculos con organizaciones criminales.
En el estado se han abierto investigaciones y realizado detenciones contra alcaldes, exediles y mandos policiacos de Amanalco, Santo Tomás, Tejupilco, Ixtapaluca, Naucalpan y Texcaltitlán.
A los detenidos se les acusa de estar presuntamente relacionados con delitos de extorsión, secuestro y protección a grupos criminales.