Eduardo Velázquez Medina, Presidente Municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido por presuntos vínculos con el líder del grupo delictivo “Los Zúñiga”, ligado a robo al autotransporte de carga y secuestro. La información fue a dada a conocer por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien detalló que la detención se dio como parte del Operativo Enjambre. “Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de “Los Zúñiga”. Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud”.

Eduardo Velázquez Medina, alcalde del municipio de Atzitzintla, Puebla. ( )

En el operativo de detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México. De acuerdo con el funcionario, en septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro alcalde de Puebla. En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo. Con la detención de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas. García Harfuch agradeció al Gobernador de Puebla Alejandro Armenta por la colaboración. La estructura delictiva de Los Zúñiga es investigada por su presunta participación en asaltos a transportistas, robo de mercancía, extorsiones y privación ilegal de la libertad en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

¡En Puebla actuamos sin impunidad! 🛡️🇲🇽 Con el liderazgo del gobernador @armentapuebla_ y @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, y @FGRMexico, la Operación Enjambre detuvo al edil de Atzitzintla, por instrucción de la presidenta @Claudiashein.🛡️Conoce los detalles 👇🏽#PorAmorAPuebla #TransformarEnGrande — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 26, 2026