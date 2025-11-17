$!Operativo para detener a ‘objetivo prioritario’ en Michoacán desata bloqueos y quema de vehículos

A menos de 24 horas del nombramiento del nuevo secretario de Seguridad de Michoacán, José Cruz Medina, grupos de civiles armados realizaron bloqueos carreteros en distintos puntos de la entidad, esto tras un operativo de las autoridades para capturar a un líder criminal. “Durante un operativo para detener a un objetivo prioritario, en el que dos presuntos implicados fueron abatidos, civiles armados bloquearon e incendiaron vehículos en distintos puntos carreteros”, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP). Los cierres de vialidades se registraron en los municipios de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro, a donde se desplegaron elementos de la Guardia Civil y de fuerzas federales de seguridad, y que implicó que se suspendieran múltiples corridas de autobuses.

De acuerdo con la última actualización de la SSP, realizada a las 13:46 horas, ya se encontraba liberada la circulación en los tramos La Piedad–Numarán, a la altura de El Palmito, y Numarán–La Piedad, a la altura de Cañada Ramírez. También se informó la liberación de los tramos La Piedad–Numarán, a la altura de Villa de las Lomas; La Piedad–Yurécuaro, a la altura de Estación Paty; La Piedad–Degollado, frente a BAFAR; y La Piedad–Zamora, a la altura del Libramiento Oriente, mientras que los agentes continuaban con trabajos en el tramo La Piedad–Yurécuaro, a la altura de Parador El Maguey. Aparte de los dos presuntos delincuentes abatidos en el operativo, la Secretaría de Seguridad, hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha brindado más detalles sobre detenidos o heridos por estos hechos.