La discusión sobre la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la próxima Legislatura llegó, anticipadamente, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde los partidos políticos se acusaron mutuamente de intentar aplicar la ley a conveniencia.

Este debate ocurrió durante la sesión de seguimiento a los Cómputos Distritales, que ayer llegó al cien por ciento en la elección de Diputaciones Federales. El debate se adelanta casi dos meses, pues será hasta el mes de agosto cuando el INE asigne las diputaciones de Representación Proporcional a cada uno de los partidos políticos.

La Cámara de Diputados se integra con 500 diputados; 300 de Mayoría Relativa, electos en los distritos electorales, y 200 de Representación Proporcional (también llamados plurinominales) asignados conforme al porcentaje de votación obtenido por cada partido.

Se asignan 40 diputados plurinominales por cada una de las cinco circunscripciones en las que está dividido el territorio nacional, y la Constitución establece que dicha asignación no puede rebasar un 8 por ciento de sobrerrepresentación. Por ejemplo, si un partido obtiene el 40 por ciento de la votación nacional emitida, no puede ocupar más del 48 por ciento de las curules.

Acusan intención de sobrerrepresentar al oficialismo

Este tema se hizo presente en la llamada “herradura de la democracia”, luego de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hiciera públicas las proyecciones del gobierno respecto al número de curules que podrían tener los partidos en la siguiente Legislatura.

Además de reprocharle a la funcionaria que se abrogue la atribución de presentar y comentar resultados electorales en la conferencia de prensa mañanera, los representantes de la oposición advirtieron en el Consejo General del INE que sus números muestran la intención de sobrerrepresentar al oficialismo.

Según la última gráfica exhibida por Alcalde en la conferencia mañanera del jueves, Morena, PT y PVEM sumarían 372 diputados, equivalentes al 74.4 por ciento.

Por ello, la oposición acusó que, con el 56 por ciento de la votación en la elección de diputados emitida el pasado 2 de junio, Morena y sus aliados pretenden alcanzar el 75 por ciento de la Cámara.

Debaten partidos, consejeros y hasta ex consejeros

Fue el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, quien abrió el debate, al recordar que la Constitución establece un límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación, para compensar a las minorías, no para favorecer a las minorías.

“La discusión a fondo de la sobrerrepresentación se dará con posterioridad, pero sí es pertinente -porque además es algo que en estos meses llevará a la reflexión de los consejeros electorales-, entender el sistema democrático que, por cierto, también es una lucha histórica principalmente de la izquierda, a dónde ha llevado el sistema democrático a la representación de las minorías. Ese mecanismo de compensación establece un límite máximo del ocho por ciento, no mandata un ocho por ciento adicional para los partidos que integren una coalición”, dijo.

El consejero Uuc-kib Espadas continuó con el tema, y explicó su posición en contra de la cláusula que limita la sobrerrepresentación al 8 por ciento respecto de la votación obtenida por un partido, y adelantó que él seguirá pugnando por una representación proporcional pura.

“No me parece bien la cuota del ocho por ciento de sobrerrepresentación, está mal, pero no es materia del legislador ordinario, es material del constituyente. Y sí, lo recalco, como académico, como militante, como legislador y ahora como consejero soy partidario radical y absoluto de la representación proporcional directa, pero yo no tengo la legitimidad para cambiar el mandato constitucional”, expresó.

Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, respondió a la oposición que pretender adelantar el debate sobre la asignación de las plurinominales, advirtiendo desde ahora una supuesta sobrerrepresentación de las fuerzas más votadas es tanto como decir: “dennos un poco, porque ustedes tienen mucho”.

“Lo que no podemos interpretar es algo que el pueblo no dijo. La aplicación de la fórmula deriva de los votos que se emiten en la elección y lo que pretende esta norma -y todo el sistema de asignación de legisladores, diputados y senadores de representación proporcional- es generar condiciones para la pluralidad, pero esto no implica que esa pluralidad contravenga el mandato popular”, advirtió.

Los representantes del PRD, Emilio Álvarez Icaza y Guadalupe Acosta Naranjo, hicieron un recuento histórico de cómo llegó el límite del 8 por ciento a la Constitución, e insistieron en que hoy el oficialismo quiere abusar de ese instrumento.

“Aquí hay gente que sostiene que se puede tener el 54 por ciento de los votos y es legal y legítimo pasar al 75 por ciento del Congreso, y que el otro 42 por ciento de los votos pase a ser el 25 por ciento del Congreso; que el 54 que no es nada aplastante, contra el otro 42, este no es un país monocolor, es un país con una profunda pluralidad”, dijo Acosta Naranjo.

Y después lanzó una advertencia a los consejeros y consejeras que en agosto aprobarán la asignación de pluris: “que el 42 se convierta en 75 y el 42 en 25 está en sus manos”.

Arturo Escobar, representante del Verde, llevó a la mesa los argumentos del exconsejero del INE, Ciro Murayama, quien publicó en esta semana un par de artículos advirtiendo sobre la sobrerrepresentación que podría tener la coalición Sigamos Haciendo Historia, con lo que inició el debate público sobre este tema.

“Saco el tema de Murayama porque hoy lo veo con un enorme protagonismo en los medios de comunicación y lo digo con respeto, engañando a la gente, porque esta interpretación que él saca hoy no la aplicó en el 21 cuando él era consejero electoral”, expuso Escobar.

Cómputos y curules

Pasadas las 15:00 horas se declaró un nuevo receso en sesión del Consejo General, para reanudar el próximo domingo, cuando hayan concluido los Cómputos Distritales y el INE proceda al Cómputo Nacional de las elecciones de Presidencia, Senado y Cámara de Diputados.

Hasta las 20:00 horas del viernes, la página de Cómputos Distritales del INE marcaba un avance del 99.7 por ciento en las actas de la elección de diputados; es decir, 171 mil 444 de las 171 mil 643 actas esperadas.

Con ese avance, la distribución de los 300 distritos era la siguiente. La coalición Sigamos Haciendo Historia, 220; la coalición Fuerza y Corazón por México, 38; Morena solo, 37; PAN, 3; MC, 1 y Candidaturas Independientes, 1.

Es decir, las bancadas de Morena, PVEM y PT sumarían 257 diputados de Mayoría Relativa en la próxima Legislatura; PAN-PRI-PRD, 41; uno de Movimiento Ciudadano y una diputada independiente.

Los porcentajes de votación de cada uno de los siete partidos era: Morena, 40.8%; PAN, 16.8%; PRI, 11.1%; MC, 10.9%; PVEM, 8.4%; PT, 5.4% y PRD, 2.4 por ciento.

La asignación de los 200 diputados de Representación Proporcional, aplicando la fórmula vigente, sería así: Morena, 87; PAN, 36; PRI, 24; MC, 23; PVEM, 18; PT, 12 y PRD, cero.

En un ejercicio hecho por Animal Político, aplicando la fórmula vigente de asignación de plurinominales y considerando los diputados de Mayoría Relativa asignados en los Cómputos Distritales, ésta sería una proyección de la próxima Cámara de Diputados, en la que los tres partidos del oficialismo tendrían distintos niveles de sobrerrepresentación y los cuatro de la oposición estarían subrepresentados.