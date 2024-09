“A mí me ha tocado en mi trayectoria legislativa muchas sedes alternas, pero se hace bien hecho y planeado, con recintos que garantizan condiciones logísticas y legislativas elementales. Ese no fue el caso esta vez”, criticó Federico Döring, diputado federal del PAN.

Entonces Gutiérrez Luna atajó los reclamos de la oposición para dar celeridad al debate. “Para esta Secretaría es evidente que hay quorum”, zanjó el vicepresidente.

Las dudas sobre el quorum legal es un tercer motivo que la oposición estudia como posible argumento para impugnar la aprobación de la reforma judicial.

“Abrieron la sesión antes de que llegaran los legisladores de oposición a este lugar. No hay realmente certeza, que ahí sí es una irregularidad muy grave, no hay certeza de que la sesión haya iniciado con un quorum legal porque al no haber tablero de registro de asistencia no se documentó fehacientemente, públicamente, de manera transparente, que hubiera quorum legal para iniciar la sesión”, indica Pablo Vázquez Ahued.

Dudas del registro de asistencias

En uno de los accesos de la Sala de Armas fueron colocadas mesas plegables en las que trabajadores de la Cámara tomaban el registro de asistencia a diputados y diputadas.