Oposición denunciará a López Beltrán por actos anticipados de campaña

El bloque opositor Juntos por Tabasco (PRI y Somos México) anunció el lunes que prepara denuncias formales contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La acción legal se debe a los recorridos casa por casa que el hijo del ex Presidente inició en el Distrito 6 federal del estado, antes de que el proceso electoral arranque de manera formal.

La oposición afirmó que los recorridos buscan posicionar la imagen pública de López Beltrán antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

El hijo de López Obrador ya dio a conocer su intención de competir por una Diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco.

El 2 de agosto informó el arranque del recorrido por las 170 secciones electorales del distrito, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Durante la primera jornada visitó comunidades de esas demarcaciones para dialogar con habitantes e informar sobre su proyecto.

La oposición también ha cuestionado que el hijo del ex Presidente ha desarrollado gran parte de su vida fuera de Tabasco y que no ha ocupado un cargo público de elección ni desempeñado un empleo privado conocido, argumentos que ha utilizado para cuestionar su aspiración por el Distrito 6.



Morena pide que no llamen ‘Andy’ al hijo de AMLO porque lo demerita

Sobre la denuncia, Roberto Romero del Valle, vocero estatal de Morena en Tabasco, afirmó que está en marcha una campaña nacional y local en contra de López Beltrán.

En conferencia de prensa señaló que “hay una estrategia nacional y estatal en contra de un cuadro nacional de nosotros que es ‘Andy’, así como lo han querido denominar, pero tiene nombre y apellido”.

Romero del Valle dijo que el sobrenombre de “Andy” forma parte de una estrategia de ataque en su contra, principalmente porque lo “demerita”.

“Él es un cuadro importante, como todos, dentro y aquí en Tabasco y nosotros en la representación traemos la instrucción... La representación jurídica de Morena en el INE va a defenderlo a él cuando presenten sus denuncias, si las presentan”.

Asimismo, agregó que el partido respaldará jurídica y políticamente a López Beltrán si prosperan las denuncias anunciadas por la oposición.

“Vamos a defenderlo a él cuando presenten sus denuncias, si las presentan, como la hemos hecho con todos y cada uno de los afiliados de Morena”.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema y dijo que nadie debe hacer actos anticipados de campaña porque así dice la ley; aunque destacó que las instituciones electorales son las que deben actuar en consecuencia.