$!Oposición exige juicio a Rocha Moya; ‘no convertiremos a Morena en el payaso de las cachetadas’, responde Ignacio Mier

Representantes de la oposición demandaron que se procese penalmente al Gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones de vínculos criminales realizadas por el gobierno de Estados Unidos contra él y nueve personas más. En la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, legisladores de PAN y PRI exigieron al gobierno federal que no proteja al Gobernador y lo extradite a Estados Unidos. Advirtieron que, de no hacerlo, quedará confirmada una alianza entre Morena y grupos criminales. Movimiento Ciudadano, en tanto, llamó a que el sinaloense sea juzgado por autoridades mexicanas para no vulnerar la soberanía de México. Los representantes de Morena, en cambio, solicitaron pruebas sobre los señalamientos del Gobierno estadounidense, que calificaron como “indicios”, y argumentaron que Estados Unidos violó la privacidad del proceso judicial. Tanto PAN como PRI acusaron que los resultados de las elecciones de 2021, en las que fue elegido Rubén Rocha Moya, estuvieron determinados por el crimen organizado y acusaron al Gobierno federal de proteger a narcotraficantes. El PAN demandó que el Gobierno federal arreste a Rocha Moya para ser entregado a Estados Unidos. Además, exigió que se le haga un juicio político y que el Senado declare la “desaparición de poderes” en Sinaloa, lo que significaría remover de manera legal a las autoridades estatales por presuntamente haber perdido el control o pactado con el crimen. Los representantes del PAN pidieron también que los funcionarios acusados que no han pedido licencia —como el Senador Enrique Inzunza Cazares— se retiren del cargo y enfrenten la justicia. “Hoy hay evidencias, hay pruebas contundentes para sostener que Morena se convirtió en un narcopartido, en el brazo político de cárteles de la droga”, dijo el senador panista Ricardo Anaya.



PRI pide clasificar a Morena como ‘terrorista’ En tanto, como ya lo había adelantado, el PRI insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) le quite el registro a Morena como partido político, con el argumento de que han operado como un brazo político del crimen organizado. En una conferencia, el PRI acusó a Morena de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales y solicitó de manera formal al gobierno de Estados Unidos que sea declarado como una organización terrorista. “A Rocha Moya lo tienen que entregar a la justicia, lo tienen que extraditar, porque si no, están en contubernio con el crimen organizado”, dijo el Senador Alejandro Moreno.

El PRI solicitó ante el INE la perdida de registro de Morena.

El coordinador de su bancada en el Senado informó que presentaron un documento ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el argumento de que, conforme a la Ley Patriota y otras disposiciones legales, autoridades estadounidenses pueden clasificar a personas u organizaciones como terroristas. El legislador citó el caso del partido Batasuna de España, declarado en 2003 como organización terrorista por presuntamente ser el brazo criminal de la organización ETA. El líder del PRI estuvo acompañado de legisladores locales y federales de su partido en Sinaloa, que describieron que el estado vive más de un año marcado por la violencia, crisis económica y el control de grupos criminales.

Movimiento Ciudadano demanda juicio en México A diferencia de PAN y PRI, Movimiento Ciudadano insistió en que buscarán que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya sea juzgado en México y enfrente un juicio en el país. Argumentaron que depender de que un gobierno extranjero haga el trabajo de la justicia mexicana significaría una irresponsabilidad y un peligro para la soberanía del país. “A diferencia de otros grupos, nosotros creemos que Rubén Rocha Moya debe ser juzgado en México. Que por supuesto tomamos con mucha relevancia y mucha seriedad las acusaciones que se le hacen, pero al mismo tiempo le exigimos a las autoridades mexicanas que actúen en consecuencia”, dijo Clemente Castañeda, coordinador de los senadores. Movimiento Ciudadano, sin embargo, advirtió que en Sinaloa ya no existe una frontera o límite entre el Gobierno y el crimen organizado y que el crimen organizado controla desde las instituciones de seguridad hasta negocios como el agua potable y los precios de los mariscos. Los representantes de MC enfatizaron que la solicitud de licencia de Rocha Moya no basta, ya que en cualquier momento podría regresar y volver a usar su fuero para evitar ser arrestado. El coordinador de ese partido en el Senado, Clemente Castañeda, reclamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de justificar a sus compañeros de partido. “Lo que nos parece sorprendente es que no obstante la cantidad de historias que hay en el pueblo de Sinaloa, la cantidad de acusaciones que se han ventilado por parte de Estados Unidos, hasta este momento la Presidenta de la República, la Jefa del Estado mexicano, lo digo con mucho respeto, siga asumiendo una posición más de justificación, más de tapadera, que de tomar con toda decisión el tema que se ha puesto sobre la mesa”.

Morena dice que no será “el payaso de las cachetadas” En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, mantuvo la defensa de su partido Morena y la exigencia de pruebas ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. El senador argumentó que el Departamento de Justicia de EU solo ha presentado “indicios”, pero no pruebas contra Rocha Moya y las otras nueve personas. Argumentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República confirmaron que no hay evidencias consistentes. El legislador añadió que Estados Unidos violó la privacidad del proceso judicial, por lo que el gobierno mexicano presentara un extrañamiento.