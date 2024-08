En el punto más álgido del debate sobre la asignación de las diputaciones y senadurías de Representación Proporcional, el panista Humberto Aguilar advirtió sobre la gravedad de la decisión que estaba por aprobarse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral: “quizá asistimos al último debate democrático en la Herradura de la Democracia para defender la democracia, la representación política y, por supuesto, la Constitución”.

El veterano panista hizo una remembranza de las décadas de lucha democrática que, desde el PAN y desde la izquierda democrática, dieron paso a la transición, la alternancia y la efectiva división de Poderes.

No habló a nombre del PRI -el incómodo aliado de los panistas en las elecciones de 2021 y 2024-, sino del panismo que, durante casi todo el siglo XX, luchó contra el régimen de partido hegemónico.

“Hoy acudimos al INE en un momento crucial de la historia política de México; podemos ser testigos de la forma en que se tomó la decisión que inicie la destrucción definitiva de nuestro régimen republicano, de división de Poderes, y se regrese al modelo de control absoluto de todos los Poderes de la Unión, que convierta nuestra democracia en un mero símbolo o etiqueta inútil como sistema de organización política”, expresó.

El tono dramático marcó casi todas las intervenciones de los representantes de la oposición, como Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD y miembro fundador de aquel partido, en 1989.

Acosta Naranjo hablaba desde su doble tragedia, la del promotor de un frente cívico nacional que fracasó en su intento de convertir a Xóchitl Gálvez en una candidata presidencial ciudadana, y la del exdirigente de un partido –el PRD– que muy pronto perderá su registro por no haber alcanzado ni siquiera el 3 % de los votos el pasado 2 de junio.

“Mienten cuando dicen que así se hacía antes”, dijo en referencia a la manera en la que se han repartido las diputaciones de Representación Proporcional desde la reforma de 1996 a la fecha.

“No se hizo así en 97, en 97 la fuerza mayoría perdió la mayoría de la Cámara de los Diputados, y por eso Porfirio Muñoz Ledo contestó el tercer informe de Zedillo; y no se hizo en el 2000, cuando Fox ganó contundentemente y no tuvo mayoría en la Cámara, y no se hizo en el 2023, ni en el 2006 ni en el 2009, ni en el 2012. En el 2015 tuvimos ese debate aquí y a mí no me van a poder venir a decir que yo no vine a dar la misma visión que estoy dando hoy, tanto en 2015, como en 2018, en 2021 y hoy estoy aquí otra vez en 2024 con mi misma postura.

“Yo no he cambiado de postura, cambió Horacio Duarte, cambió Pablo Gómez, cambió el PT, cambió Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerrepresentación en 2015, cambiaron de opinión a su conveniencia”, acusó.

Y luego añadió, provocando una carcajada: “el único congruente ha sido el Verde en este tema, siempre han estado sobrerrepresentados”.

Discursos aparte, anoche el PAN, PRD y MC confirmaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer un último intento de reasignación, que impida la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados.

Según las leyes electorales, tienen 48 horas para hacerlo.

Morenista amenaza con juicio político

Las risas duraron poco y, conforme se acercaba el momento de que se votaran los proyectos de asignación -primero de diputaciones y luego de senadurías-, los ánimos se fueron caldeando.

“El espíritu de las plurinominales es para que la oposición tenga representación, que las minorías tengan representación en las Cámaras y que la fuerza política mayoritaria, o sea la gobernante, no pueda modificar la Constitución. Pero el fondo de este tema es, precisamente, que Morena quiere modificar la Constitución cueste lo que cueste”, advirtió el panista Víctor Hugo Sondón, “hago un llamado democrático a las 11 consejeras y consejeros de esta herradura de la democracia a que no lo permitan”.

Le reviró el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien advirtió que, si la oposición acude al Tribunal Electoral a impugnar la asignación de plurinominales y, por lo tanto, las mayorías obtenidas por la coalición Sigamos Haciendo Historia, ellos también irán, para defender sus triunfos.

El morenista defendió el proyecto que estaba por votarse, y que aplica los límites a la sobrerrepresentación por partido político, y no por coalición, como pretendían opositores, críticos y exfuncionarios electorales.

“Pretender algo diferente es inventar, pretender algo diferente es, representante Sondón, lloriquear, no asumir la derrota. Venir a inventar cosas que no dice la Constitución, venir a inventar cosas que no dice la ley, venir a inventar o desestimar un acuerdo como si no existiera es ser cínicos, al no asumir cómo se conforman las coaliciones. Y nosotros estamos aquí simplemente para recordarles una cosa: perdieron, y asúmanlo”.

Exaltado, el diputado Gutiérrez Luna no sólo arremetió contra los representantes partidistas, sino contra las consejeras y consejeros electorales que anunciaron que votarían en contra del proyecto de asignación de pluris.

Primero reprochó que la consejera Claudia Zavala hubiese presentado una propuesta alternativa, con una interpretación gramatical del artículo 54 que modificaba la distribución de las 200 diputaciones de Representación Proporcional.

Luego acusó a Zavala y a Jaime Rivera de pretender modificar, a la luz de los resultados del 2 de junio, los criterios con los que se asignaron las diputaciones en 2021 y 2018, cuando ellos ya eran consejeros.

Y, finalmente, terminó amenazando al consejero Martín Faz, por haber aprobado la asignación en 2021 conforme a una interpretación textual del artículo 54 de la Constitución, y ahora acompañar una interpretación diferente de las reglas, propuesta por Claudia Zavala.

“¿Qué dice ahora?, ¿cambia de opinión para favorecer a una coalición? Eso tiene una responsabilidad”, advirtió, “yo me pregunto si puede ser así de fácil que consejeras y consejeros no sean congruentes y consecuentes y no observen la Constitución, y no pase nada. ¿Qué va a decir al respecto, consejero Faz, que se dobló?, ¿por qué cambió de opinión de algo que usted dijo...? Eso se llama incongruencia. Y yo me pregunto, y habremos de analizar si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110: juicio político”.

Su expresión fue reprobada por la mayor parte de consejeras y consejeros, incluso por quienes estaban a favor de la propuesta de asignación, como Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey y Arturo Castillo.

Hasta Gerardo Fernández Noroña reconvino a su compañero.

“Yo quisiera plantear primero mi respeto al sentido del voto de los consejeros y consejeras. Yo creo que hubo una rudeza innecesaria de mi compañero Sergio Gutiérrez, porque los podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco”, dijo el hoy diputado y representante del PT, y próximamente senador de Morena.

En contraste con sus compañeras Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera y el propio Martín Faz, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, guardó silencio frente a la amenaza de Gutiérrez Luna.

Sólo al final de la sesión, cuestionada por la prensa, Taddei hizo una tibia defensa del INE: “ninguna amenaza es bienvenida y menos en la propia Sala de Consejo General. Todos los consejeros somos solidarios ante este tipo de situaciones, no se puede validar ninguna actuación de esa naturaleza”.

Cuatro votos que no se esperabanLa sesión y el debate giraban en torno a un proyecto que reparte las 200 curules de Representación Proporcional de la siguiente manera: Morena, 75; PVEM, 20; PT, 13; PAN, 40; PRI, 26 y MC, 26.

Curules que, sumadas a las 300 de Mayoría Relativa, generan una Cámara de Diputados con 236 legisladores de Morena, 77 del PVEM y 51 del PT. Es decir, 364 diputaciones de la coalición gobernante, capaz de aprobar cualquier reforma constitucional y concretar el llamado “plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al inicio de la sesión la consejera Claudia Zavala presentó una propuesta alternativa que, con otra interpretación del artículo 54, daba como resultado números distintos: Morena, 214; PVEM, 65; PT, 38; PAN, 92; PRI, 49 y MC, 40.

En ese escenario, Morena y sus aliados alcanzarían 317 diputaciones, que son mayoría absoluta de 50 % más uno, pero no mayoría calificada.

La propuesta de Zavala, lanzada en solitario y con pocas horas de anticipación, pasó desapercibida durante casi toda la sesión, hasta que el consejero Martín Faz decidió sumarse a ella.

“Nos enfrentamos ante una desigualdad severa que produce la aplicación del mecanismo de asignación de la manera tradicional, al ser una de las ocasiones desde la reforma del 96 en la que los votos tienen un valor tan diferente, lo que conduce a una conformación de la Cámara de Diputados que no cuenta con el respaldo correspondiente en las urnas”, expresó Faz.

Después se sumó Jaime Rivera y, finalmente, la consejera Dania Ravel.

No muchos esperaban los cuatro votos opositores a la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, empezando por sus colegas del bloque afín a Guadalupe Taddei.

Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas defendieron el proyecto a discusión, y cuestionaron que ahora, después de las elecciones, se busquen formas de interpretación para limitar a una coalición.

La propia Taddei reprochó que se pretenda poner al INE en la falsa disyuntiva de cumplir o violar a Constitución, o de regalar y quitar curules a los partidos políticos.

“El INE no construye fracciones parlamentarias. Tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales”, dijo.

Finalmente, el acuerdo se aprobó en lo general con ocho votos a favor y tres en contra (Zavala, Faz y Rivera, quienes rechazaron todo su contenido). Pero los resolutivos que asignan las pluris por partido fueron rechazados también por un cuarto voto, el de la consejera Dania Ravel.

Pese a esos cuatro votos, el INE terminó aprobando la asignación de plurinominales que será impugnada por la oposición en las próximas horas.

Los partidos tienen sólo dos días para impugnar ante el Tribunal Electoral, que la próxima semana tendrá la última palabra en la conformación final de las Cámaras para la próxima Legislatura.