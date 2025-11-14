Oposición ‘levantó’ la marcha de la Generación Z: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que fue la oposición la que “levantó” la marcha de la llamada Generación Z, convocada para el día 15 de noviembre.

“Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, el PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la Marea Rosa”, dijo.

Durante su conferencia de prensa, sostuvo que algunos jóvenes podrían participar legítimamente, pero insistió en que la movilización fue amplificada por fuerzas opositoras.

“Más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha”, afirmó.

Señaló que su Gobierno garantiza la libertad de manifestación y que cualquier persona puede participar, pero pidió que quienes lo hagan conozcan el origen de la convocatoria.

“México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se puede manifestar y todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, indicó.

Recordó la exposición presentada ayer en Palacio Nacional sobre el origen digital de la convocatoria y su impulso desde cuentas y perfiles asociados a partidos de oposición.

“El compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha, que vale la pena para todos aquellos que van a asistir, que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales”, señaló.