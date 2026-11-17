México perdió su estatus de país libre de sarampión, anunció Jarbas Barbosa, titular de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), luego de que el virus mantuvo transmisión sostenida de un mismo genotipo y linaje durante más de 12 meses. El organismo aplicó la misma determinación a Bolivia y a Estados Unidos.

Barbosa informó, en conferencia de prensa, que la comisión encargada de la evaluación concluyó que en los tres países “se restableció la transmisión endémica del sarampión” y recomendó retirarles la condición de eliminación, recomendación que el titular de la OPS aceptó. El funcionario calificó la situación como un retraso importante para la región y señaló que la pérdida del estatus implica que el virus circuló durante un periodo prolongado, con riesgo de enfermedad, hospitalizaciones y muertes prevenibles para familias y comunidades. Según Daniel Salas, gerente ejecutivo de inmunizaciones de la OPS, el organismo espera que los países presenten en las próximas semanas sus planes para interrumpir la transmisión durante al menos un año y recuperar la designación.

Horas antes del anuncio del organismo internacional, la Secretaría de Salud informó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que buscaría el reconocimiento de México como país libre de sarampión, sin advertir que la OPS formalizaría ese mismo día la pérdida del estatus. Rafael Valdés, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, expuso que la meta del Gobierno Federal es concluir el brote en 2027 y avanzar en 2028 hacia la ruta para recuperar la certificación. El subsecretario sostuvo que los contagios van a la baja y atribuyó la disminución a la vacunación.

Valdés precisó que el punto más alto del brote se registró en febrero de 2026, con mil 314 casos en una sola semana, y que en cada una de las últimas 12 semanas los registros fueron más de 90 por ciento menores que ese máximo. De acuerdo con el funcionario, “hoy hay 14 casos activos en todo el país”, de los cuales 12 corresponden a Chiapas y dos a Quintana Roo. Doce entidades acumulan tres meses o más sin un solo caso: Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Sonora. Otras cuatro llevan entre uno y tres meses sin registros —Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Campeche—, mientras 16 estados reportaron algún caso en el último mes y concentran la atención de las autoridades sanitarias.

Entre 2025 y 2026 se contabilizaron 20 mil 701 personas contagiadas en el país y se aplicaron casi 41 millones de dosis contra el sarampión, según el subsecretario, quien describió el despliegue como la mayor campaña de vacunación en décadas. El personal de salud acudió a vacunar al entorno de cada caso detectado dentro de los primeros dos o tres días en más de 12 mil 600 ocasiones, y realizó casi 19 mil recorridos casa por casa en colonias y comunidades para localizar a personas sin esquema completo. Valdés añadió que en 2026 ya se cumplió el 90 por ciento de la meta de vacunación programada.

El sarampión se ha propagado en el Continente Americano desde 2024, con brotes que iniciaron en comunidades menonitas aisladas y se extendieron a zonas con bajas tasas de vacunación. Canadá perdió su designación de país libre de sarampión en 2025, la primera vez desde 1998. Los organismos internacionales consideran eliminada la enfermedad cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes, y la designación depende de que ninguna cadena de transmisión se extienda sin interrupción durante al menos 12 meses. Las autoridades sanitarias estiman que la vacuna contra el sarampión evitó 6.2 millones de muertes en la región entre 2000 y 2023, y los especialistas señalan que se requiere una cobertura comunitaria de 95 por ciento para prevenir brotes.

En Estados Unidos, la pérdida del estatus ocurrió en el peor año de la enfermedad desde 1991, con más de 5 mil 400 casos confirmados hasta el 17 de noviembre de 2026, el doble del total de 2025, impulsados por un brote en Pensilvania. Ese país registró diez muertes asociadas al sarampión en 2026, de las cuales al menos cinco correspondieron a menores de edad, y acumuló más de 7 mil casos y 11 muertes en los dos últimos años, casi todas en personas sin vacunar o sin información de vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) entregaron 100 millones de dólares en agosto y septiembre de 2026, en dos tramos, para apoyar la respuesta estatal y local, mientras la OPS espera los planes de contención de toda Norteamérica. Brasil y el Reino Unido figuran entre los países que perdieron y después recuperaron la designación.