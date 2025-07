Orden de detención contra Bermúdez Requena está vigente, dice Sheinbaum; ‘investigaciones seguirán sin proteger a nadie’, afirma

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, cuenta con una orden de detención vigente en el país y dijo que su gobierno no protege a nadie, pero no actuará ante un “linchamiento mediático”.

Hernán Bermúdez Requena se encuentra prófugo de la justicia mexicana al ser acusado de fundar el grupo criminal en la entidad conocido como La Barredora. El ex Secretario de Seguridad de Tabasco está siendo investigado por presuntos vínculos criminales.

“Lo cierto es que tiene una orden de aprehensión, porque ayer salió que había una suspensión, esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión, la orden de aprehensión, sigue vigente y se está buscando a esta persona”, señaló la Presidenta Sheinbaum.

“No se protege a nadie, pero tampoco frente a un linchamiento mediático de una persona se actúa, es un asunto que tiene que ver con la justicia, entonces que se hagan las investigaciones hasta donde lleguen las investigaciones y hasta donde tope sin proteger a nadie”, dijo en referencia a Adán Augusto López.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2022 —revelados por Sedena Leaks—, Bermúdez Requena fue uno de los mandos en Seguridad nombrados por el actual coordinador de los senadores de Morena, que estaban presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La información recabada entre 2019 y 2022 por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste identificó que el grupo formado por esos funcionarios, conocido como La Barredora, estaría implicado en robo y venta de combustible, extorsión y trasiego de droga.

Bermúdez Requena cuenta con ficha roja de la Interpol y huyó del País desde el 26 de enero.

Gabinete informará sobre detención de sobrino de Bermúdez

Cuestionada sobre la presunta detención del sobrino del ex Secretario Hernán Bermúdez Requena, en Paraguay, la Presidenta de México dijo que será el Gabinete de Seguridad el que brinde detalles sobre el arresto, pues, aunque ella tiene datos, los funcionarios cuentan con atribuciones y “toda la información”.

“La información la tiene el Gabinete. ¿Por qué prefiero que lo informe el Gabinete? Ellos tienen toda la información, no es que no tenga la información, ellos tienen exactamente toda la información”.

“Tienen todas las atribuciones para poder explicar dónde entró, quién falló, quién no falló, etcétera, entonces aprovechando que hay conferencia de prensa, que lo pueda anunciar el Gabinete, que pueda dar toda la información y también de la detención que se hizo”, comentó.

Sheinbaum Pardo insistió en que la Fiscalía y las autoridades judiciales deberán determinar, mediante las investigaciones que se están realizando, si Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena tienen responsabilidades por este caso.

“Toda persona hasta que no tiene un juicio sigue siendo presunta responsable, entonces, particularmente para esta persona que tiene orden de aprehensión, hay suficientes evidencias para la orden de aprehensión que otorgó un juez, a partir de una carpeta de investigación”.

“Si esa carpeta de investigación lleva a otras cosas, es la propia carpeta de investigación, establecería los vínculos de cualquier otra persona, pero es a partir de la investigación”, indicó la Mandataria federal.