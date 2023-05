Arturo Medel Casquera, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), que continué con las investigaciones contra Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, acusado de supuesta de negligencia y el debido ejercicio de la función pública durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), por la muerte de un particular, identificado como Felipe del Carmen Jiménez Pérez, quien falleció en 2020.

A través de un comunicado, el bufete jurídico de Coello Trejo y Asociados informó que el juez de control revocó la determinación de la FGR, que había decidido no ejercer acción penal contra el funcionario federal. Dicho acuerdo fue impugnado ante un juez de control, quien confirmó la resolución ministerial, lo que provocó que la familia de la persona fallecida por Covid-19, promoviera un amparo, pero en primera instancia se les negó la protección de la justicia.

Asimismo, el 22 de marzo de 2022, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), titular de la célula I-IV del equipo de investigación y litigación de la Delegación de la FGR en la Ciudad de México, encargado de la carpeta de investigación en contra de López-Gatell Ramírez, determinó acordar un no ejercicio de la acción penal contra el subsecretario, por lo que el despacho jurídico, solicitó ante el juez de Control, una audiencia para “combatir” la determinación, misma que se realizó el 2 de mayo de ese mismo año.

Los quejosos acusaron que Felipe del Carmen Jiménez Pérez murió víctima del Covid-19, por la presunta “negligencia de diversas autoridades”, acto que fue denunciado el 25 de noviembre de 2020, fecha en que se inició una investigación por parte de un agente del Ministerio Público Federal (MPF). Pero, inexplicablemente, el 15 de diciembre del mismo año, alrededor de 20 días después, determinó abstenerse de investigar, ya que dijo los hechos no eran constitutivos de un delito.

Ante ello, un familiar, víctima indirecta, de nombre Felipe Jiménez Palacios, presentó el 22 de diciembre de 2020 una impugnación pero el Juez de Control Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en turno, ratificó la resolución del Ministerio Público, es decir, dos funcionarios hasta ese momento del Poder judicial estaban negando la investigación a Hugo López-Gatell.

Sin embargo, los familiares del hombre fallecido, presentaron otra impugnación vía juicio de amparo indirecto, mismo que fue negado. No obstante, pidieron que dicha resolución fuera revisada ante el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito y fue hasta el 2 de diciembre de 2021,que se concedió el amparo para revocar la decisión de no investigar a López-Gatell Ramírez.

El 19 de enero de 2022 se celebró una nueva audiencia de impugnación de determinaciones ministeriales, ante el Juez de Control Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur, quien revocó el acuerdo de no investigar, el primero, que se dio el 15 de diciembre de 2020.

En esa misma fecha se determinó que la FGR no había sustentado su abstención de investigar y se privaba de encontrar otros posibles culpables, además de que la FGR detenía la obligación de investigar hechos denunciados con apariencia de delito, como los que se señalan respecto a la presunta negligencia de López-Gatell Ramírez.

Después de casi 14 meses se inició una nueva carpeta de investigación, con el número FED/DGCAP/DGCAPCDMX/0000003/2022. No obstante, el 22 de marzo de 2023, vino la determinación del agente del MPF, encargado de integrar la carpeta de investigación, de no ejercer acción penal. El despacho jurídico dijo que dichas conductas eran “ilegales y aberrantes”. Fue hasta el 2 de mayo de 2023, que Medel Casquera aceptó la impugnación.

En su resolución, dicho juez de Control determinó que el caso se debe investigar por “empatía” y señaló que “no se deben delimitar a verificar y establecer lo que sí hubo, sino precisamente, ver qué es lo que no hubo, ver qué se dejó de de hacer y precisamente, advertir si de eso que se dejó de hacer, pudo haber traído esa consecuencia gravosa”.

Medel Casquera ordenó a la FGR que continuara con la investigación y desahogara más datos de prueba e investigara a fondo estos hechos, que habrían derivado en la muerte por Covid-19 de Jiménez Pérez. También dijo que lo que se investigaba era una conducta que sí contemplaba el Código Penal Federal de manera concreta, por lo que se trataría de un evento de homicidio y de omisión por comisión.

El juez de Control reconoció que había un vocero contra la pandemia de la Covid-19 del Gobierno Federal, que era López-Gatell Ramírez, quien marcaba acciones y recomendaciones, algunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aunque se llevó a cabo un Semáforo Epidemiológico, además de recomendaciones sanitarias, también hubieron otras acciones que no se realizaron o se omitieron.

Asimismo, en su resolución, Medel Casquera hizo referencia a recomendaciones para evitar contagios que no dio López-Gatell Ramírez. Entre ellas destacó que: no se cerraron los vuelos internacionales; no se pidió como uso obligatorio el cubrebocas en México; y, no se pidió una vacuna a personas que llegaban al país.

“También hubo circunstancias que no llevó a cabo el Gobierno Federal, como lo es el ese cierre de aeropuertos; o bien, exigir a los extranjeros que acudieran a territorio mexicano; o que arribaran a territorio mexicano el con cierta inmunización a través de alguna vacuna aplicada en sus países; o bien el solicitar de manera obligatoria el uso de cubrebocas, para toda la ciudadanía en general”, señaló el juez de Control.