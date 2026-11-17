El tribunal también ordenó a las autoridades correspondientes intervenir en la ejecución de las instrucciones giradas por el Ministerio Público y atenderlas con la debida diligencia, particularmente aquellas relacionadas con la localización de testigos del bar Terraza Valentinos, donde Carlos Emilio fue visto por última vez el 5 de octubre de 2025.

La resolución, emitida el 16 de noviembre de 2026 por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México, establece que García Harfuch y diversos mandos de esa dependencia deberán revisar el estado de las actuaciones que fueron omitidas y realizar las labores de seguimiento necesarias para ubicar a personas que pudieran conocer lo sucedido.

La investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida en octubre de 2025 en Mazatlán, llegó nuevamente a instancias judiciales, luego de que un Tribunal Colegiado ordenara al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supervisar el cumplimiento de las diligencias pendientes y las acciones para localizar a testigos que podrían aportar información sobre el caso.

Carlos Emilio, de 21 años y originario de Guadalupe Victoria, Durango, viajó a Mazatlán con su familia para celebrar su cumpleaños. Durante la madrugada del 5 de octubre de 2025 se encontraba en Terraza Valentinos, ubicado en la Zona Dorada del puerto, cuando se levantó de la mesa para ir al baño y ya no regresó.

La desaparición ocurrió en un establecimiento del que Ricardo Velarde Cárdenas, quien entonces se desempeñaba como secretario de Economía de Sinaloa, era socio.

El caso generó cuestionamientos por el posible conflicto de interés y por la actuación de las autoridades encargadas de las primeras investigaciones.

La madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, denunció públicamente presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado, entre ellas que transcurrieron más de 20 días antes de que se realizara un cateo en el establecimiento y que no se habían recabado testimonios de trabajadores del lugar.

También solicitó la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que se investigara la desaparición.

La desaparición tuvo consecuencias en el ámbito político estatal.

El 23 de octubre de 2025, Ricardo Velarde presentó su renuncia como secretario de Economía, después de que se hiciera público que era copropietario del establecimiento donde desapareció el joven.

En las primeras indagatorias, la Fiscalía estatal realizó cateos y analizó grabaciones de videovigilancia.

En noviembre de 2025, el entonces vicefiscal de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, informó que los videos permitieron establecer que Carlos Emilio salió del establecimiento acompañado de otros hombres y abordó una camioneta.

También señaló que tenían identificados vehículos, personas y parte de la ruta que habría seguido.

Posteriormente, en diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, luego de los cuestionamientos sobre las actuaciones de las autoridades estatales.