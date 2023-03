Por unanimidad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió este jueves a Edmundo Jacobo Molina, una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la segunda parte de la reforma electoral conocida como “Plan B”, en la cual se ordenó removerlo del cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y que el Consejo General del órgano constitucional autónomo designara a un sustituto.

El 2 de marzo de 2023, Jacobo Molina fue el primer empleado cesado del órgano constitucional autónomo, tras permanecer 14 años en el cargo, primero durante la Presidencia de Leonardo Valdés Zurita -del 2008 al 2014-, en al ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y después con Lorenzo Córdova Vianello, desde el 11 de abril de 2014 hasta el 2 de marzo de 2023, aunque en teoría debería permanecer hasta 2026.

La magistrada Carolina Alcalá Valenzuela, que presentó el proyecto de sentencia, advirtió que Jacobo Molina había sido designado como Secretario Ejecutivo para el periodo comprendido entre febrero de 2020 a febrero de 2026, y que la reforma publicada el 2 de marzo del presente año, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no otorgó razón alguna para cesarlo en sus funciones.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades [de la Secretaría Ejecutiva del INE] justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, explicó Alcalá Valenzuela.

Por su parte, los magistrados Edwin García Baeza y Sergio Urzúa estuvieron de acuerdo en que bastaba la existencia de un nombramiento previo por un periodo establecido, y la ausencia de algún procedimiento contra Jacobo Molina, para conceder la suspensión a su favor.

Los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa también destacaron que, de no concederse la suspensión, Jacobo Molina sufriría daños irreparables, ya que seguirá corriendo el periodo para el que fue nombrado, sin que pudiera ocupar el cargo.

Asimismo, el tribunal federal aclaró que Jacobo Molina ejercía sus funciones bajo el nuevo modelo que establece el denominado “Plan B”, mismo que reducía la estructura y atribuciones de múltiples áreas del INE, y estaba en proceso de ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la negativa de suspensión dictada el 6 de marzo de 2023, por Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

La misma jueza celebrará el 10 de marzo de 2023, una audiencia incidental del amparo de Jacobo Molina, y el día 13 del mismo mes y año notificará si concedía o negaba la suspensión definitiva al ex titular de la Secretaría Ejecutiva del INE.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió, el 7 de marzo de 2023, un incidente de impedimento en contra de Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ponente en el juicio presentado por Edmundo Jacobo Molina, por actuar de forma “parcial e ilegal”.

Otálora Malassis presentó, el 6 de marzo de 2023, un proyecto en el que proponía que la Sala Superior del TEPJF determinara inaplicar el artículo transitorio del llamado “Plan B”, que ordena el despido de Edmundo Jacobo Molina, titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, ya que contenía varios agravios contra la Constitución, además de que el Congreso de la Unión no podía tomar dicha determinación.

El recurso fue presentado por María Estela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue turnado a las 14:38 horas del 7 de marzo de 2023, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF.

“Promueve impedimento en el expediente SUP-JDC-118/2023, al considerar que la magistrada Janine Otálora, instructora en dicho juicio, ha dado a conocer, en forma indirecta o directa, su postura de Magistrada ponente ante la opinión pública sobre la demanda de Edmundo Jacobo Molina”, se leía en la publicación del turno en la página web del TEPJF.

La noche del 6 de marzo de 2023, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal publicó el texto del recurso en el que demandaban que se aceptara que la magistrada Otálora Malassis estaba impedida de participar en la discusión del caso.

Asimismo, la misma institución advirtió que el procedimiento legal para dichos juicios daba un plazo de 72 horas para que las partes consideradas como responsables de los hechos denunciados, presentaran un informe con su postura, en este caso, el presidente de de la República, el Congreso de la Unión y el el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Según la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, dicho plazo estaba en la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral vigente y anterior. Además, detalló que la Presidencia de la República fue notificada del recurso interpuesto por Jacobo Molina ante la Sala Superior del TEPJF, a las 13.25 horas del 6 de marzo de 2023.

En su recurso, la Consejería Jurídica presidencial citó las notas publicadas en diferentes medios, que hacían referencia al proyecto circulado y propuesto por la magistrada Otálora Malassis, pidiendo la restitución en su cargo del ex secretario ejecutivo del INE.

“Queda demostrado que la magistrada Janine Otálora ya emitió un pronunciamiento de fondo sin haber notificado a las autoridades responsables para que pudieran actuar en su defensa, por lo que vulnera el principio de imparcialidad judicial, que debe regir su actuar dada su investidura “, señalaba el recurso interpuesto por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.

“Es evidente, pues, que la actuación de la magistrada ponente vulnera el principio de imparcialidad que debe regir la actuación y desempeño del cargo público que ejerce y que está expresamente reconocido en las normas constitucionales, legales reglamentarias y en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”, añadió el escrito firmado por Ríos González.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal solicitó que se autorizara la solicitud de impedimento de la magistrada Otálora Malassis “para que se abstenga de intervenir en el juicio” mencionado. “De estimarse lo contrario, podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 6 de marzo de 2023, que no debía extrañar la propuesta de la Magistrada Otálora Malassis para restituir a Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, ya que el TEPJF “ha retorcido la ley como ha querido”.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño dijo que lo único que debía quedar de manifiesto es que Jacobo Molina era “muy ambicioso”, al igual que todo el grupo al que pertenecía, ya que estuvo 15 años ganando “un dineral” en el órgano constitucional autónomo.

“No tenemos ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo ese Tribunal, ha retorcido la ley como ha querido, acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento, al que pertenezco y tengo licencia, en Guerrero y Michoacán, sin fundamentos jurídicos, por consigna”, acusó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Ahí se los dejo de tarea a los constitucionalistas, a los abogados, bueno, a los que estudian derecho, que revisen esos casos para que se den cuenta de la manera tendenciosa e ilegal, arbitraria en que actúan quienes deberían de resolver con legalidad, con rectitud, con principios”, agregó el presidente.

“No me extraña, porque es parte del mismo grupo, lo único que dejaría de manifiesto una vez más, es que son muy ambiciosos [...] Sobre todo este señor que estuvo ahí 30 años, 14 o 15 años, ganando un dineral, me recuerda aquella famosa frase de la picaresca, política mexicana, de otros tiempos, que se le atribuye a una persona que no fue el que lo dijo, fue otro, se decía: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, así está esto”, indicó el mandatario nacional.