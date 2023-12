MÉXICO._ “Alto a la discriminación”, “Censida, no juegues más con nuestras vihdas”, “Nuestras vidas valen” y “No más desabasto” fueron las principales demandas en el Día mundial de respuesta al VIH/Sida.

Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de personas que viven con VIH y activistas protestaron afuera de las instalaciones del Centro Nacional para la Prevención y control del VIH (Censida), con un bloqueo parcial en la calle de Homero, en demanda de acceso a tratamientos PrEP, para prevenir la transmisión, y antirretrovirales, para quienes viven con el virus.

Las personas que se manifestaron señalaron que en el Día mundial de respuesta al VIH/sida aún prevalecen muchos pendientes en detección y acceso a tratamiento oportuno. Animal Político publicó a principios de este año que en nueve entidades ninguna persona recibió tratamiento PrEP en 2021 y 2022.

Durante la protesta, Alain Pinzón, director de VIHve Libre, detalló que la distribución de tratamientos PrEP y PEP (profilaxis pre y post exposición, respectivamente) está concentrada en mayor medida en dos entidades: Ciudad de México y Jalisco. “Que se dejen de pendejadas administrativas y que suelten el PrEP, porque es lo que estamos esperando”, señaló.

Además, otro pendiente a destacar, de acuerdo con el activista, es la necesidad de que haya más pruebas de detección disponibles e insumos de prevención.

“Chiapas, Tabasco, Tijuana, Baja California no tienen condones. Hay población en varios estados de la República que no conoce un lubricante gratuito, dado por la Secretaría de Salud. Por eso estamos aquí, por eso están cerrando su puerta con todo el miedo del mundo, con un montón de cosas ahí en la entrada”, reclamó Pinzón.

Poco antes de la 1 de la tarde, hora en la que estaba convocada la protesta, las instalaciones de Censida ya estaban cerradas con una tabla que atrancaba sus dos puertas de vidrio, mientras que el personal aguardaba atrincherado con varios muebles detrás de la entrada.

Sin embargo, tuvieron que retroceder ante la ruptura de algunos vidrios, las pintas, mantas y carteles que fueron pegados alrededor de sus instalaciones, y el sillón que los manifestantes sacaron para sentarse a esperar a que Alethse de la Torre, directora de Censida, los atendiera. Tras no ser recibidos, prendieron fuego al sofá.

“Cómo no hay tratamiento para hepatitis C, cómo todos los putos días nos están molestando. Estamos hartas, que baje (De la Torre), que nos explique, que me explique a mí y a todos los medios de comunicación por qué no hay respuesta”, exigió Pinzón a una de las personas que resguardaban el lugar.

Mientras esperaban la respuesta, y aunque no llegaría, también pegaron copias e impresiones de recetas no surtidas en las caras laterales del inmueble. Además, formaron un montículo de tierra donde enterraron una cruz en memoria de quienes han fallecido víctimas de la falta de atención y medicamentos.

Pinzón acusó que el Censida se ha dedicado a acosar a activistas y perseguir a autoridades pares en entidades de la República y en Ciudad de México. “¿Dónde está el trabajo de la Secretaría de Salud? ¿Dónde está el trabajo de la directora de Censida? ... ¿Dónde está aquí recibiendo las quejas, las denuncias, las inconformidades? ¿Por qué no da la cara?”, cuestionó.

Además, aseguró que quienes han enfrentado el desabasto experimentan también miedo a denunciarlo por las posibles represalias de las autoridades, específicamente en el caso del IMSS y el ISSSTE. Por otro lado, hay mucha gente que prefiere comprar su tratamiento antes que estar batallando con proveedores de salud, farmacias o médicos y consultorios cada mes.

“Hay un boquete enorme para derivar a las personas que vivimos con VIH a salud mental, a nutrición, a otro tipo de padecimientos que parecería que no nos dan. Para las autoridades no hay comorbilidades, no hay otras infecciones de transmisión sexual. ¿Dónde está la puta clínica de sífilis a nivel nacional? ¿Por qué nada más la clínica Condesa está atendiendo personas con sífilis a nivel nacional? ¿Por qué hay tanta neurosífilis en el último informe que se presentó?”, cuestionó el activista.

Todo ello, dijo, habla de la pésima administración de los recursos, pero también del pésimo desempeño de los funcionarios de Censida, pues —acusó— tampoco hay una atención adecuada en hepatitis C ni trabajo colaborativo con varias entidades del país.

“A esta gente, a estas mujeres, se les va a acabar el puesto. A mí el VIH no se me va a quitar. Entonces vamos a ver quién dura más en esta lucha. Vamos a seguir todos los días exigiendo, siendo incómodas, para cualquier político y para cualquier autoridad que no esté haciendo su trabajo”, advirtió en entrevista.



Infancias con VIH, infancias visibles

En México, hasta el año pasado, 15 mil 907 niñas y niños vivían con VIH. La realidad es que existen muchos más, e incluso quienes han fallecido sin un diagnóstico debido a lo complejo del procedimiento para diagnóstico, asegura Sara Zepeda, fundadora de Infancias visibles.

La agrupación es una red de apoyo y acompañamiento para familias de menores viviendo con VIH, sobre todo en la primera etapa del diagnóstico de la enfermedad.

Sus integrantes apoyan a las familias para explicar cómo cambia la vida de una persona con diagnóstico de VIH, así como mediante la coordinación con otros colectivos para brindar diversas asesorías: desde cómo tramitar un amparo por el derecho a la salud hasta cómo abastecerse en periodos de desabasto.

Zepeda explica que un niño se diagnostica alrededor de los tres años en promedio, pero incluso hay quienes son diagnosticados hasta los 10 por diversas circunstancias: una de ellas es el estigma del tipo de poblaciones que viven con VIH.

“43 años después seguimos pensando que el VIH es una enfermedad específica de grupos vulnerables o poblaciones de riesgo. En este sentido yo creo que la ciencia, la comunidad médica y la historia misma le debe mucho a las poblaciones que viven con VIH cuando no han rectificado la importancia, para cualquier persona que ejerza una vida sexual activa, del diagnóstico temprano”, explica.

La activista resalta que toda persona que tiene una vida sexual activa debería estar haciéndose dos pruebas al año, lo que complica mucho la detección: hay muchas personas que alcanzan el diagnóstico cuando ya están en la etapa de sida.

“De eso se trata: de que si las autoridades, si la Secretaría de Salud hiciera su trabajo, estaríamos detectando a muchas personas en etapa temprana”, agregó.

Zepeda aseguró que en el Día mundial de respuesta al VIH/sida, el gran pendiente hacia las infancias que viven con VIH sigue siendo la visibilidad. “Seguimos creyendo que las infancias con VIH no existen, seguimos viendo a la enfermedad desde los adultos, y no desde una de las partes más vulnerables”, agregó.

Si bien Infancias visibles —aclaró— no pretende sacarlos a las calles y evidenciarlos, sí busca que se considere a estas poblaciones, y que también sean llevadas las voces que les representan para crear políticas y esquemas incluyentes. “Una cosa es vivir con VIH y otra cosa es nacer con VIH, y esto a muchos sectores de la población, incluso al mismo Estado y al gobierno, se les ha olvidado”, puntualiza.

Además del abasto nacional de PrEP, que en Ciudad de México es sostenido con la ayuda de organizaciones en un 40%, otro pendiente señalado en este Día mundial de respuesta al VIH/sida es derogar el delito de peligro de contagio, que ya ha sido señalado por estigmatizante y discriminatorio.