$!Organizaciones impulsan encuesta de consumo de cannabis para fines terapéuticos ante ausencia de voluntad política

Juan Carlos Castillo, de Prodesalud y CG&A Legal y Asuntos Públicos, señala que el antecedente directo en torno a esta preocupación son las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenalizaron el consumo y el uso personal de la cannabis y sus derivados, específicamente el THC (tetrahidrocannabinol) y el CBD, derivado de la planta que no genera efectos psicoactivos ni adicción, y tiene efectos benéficos.

“Es una encuesta estadística, que además es 100% anónima, o sea, no estamos pidiendo datos puntuales más que sexo, edad, el motivo de consumo y quién lo dosifica si es en un tema terapéutico”, agrega la activista. En el camino incluso recibieron en algún momento una observación desde la Secretaría de Salud de que no podía aplicarse, porque fomentaba el consumo.

Resultado de ello, el Congreso de la Unión modificó el Código Penal Federal para descriminalizar el uso medicinal de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana en el 2017. En consecuencia y mediante diversas negociaciones y gestiones de la sociedad civil que ha documentado los beneficios que conlleva el uso de los derivados de la cannabis, en 2021 se publicó el reglamento que permite el uso medicinal y con fines de investigación del THC y el CBD.

Sin embargo, esa regulación ha enfrentado, al mismo tiempo, barreras para que todos esos beneficios que puede conllevar el cannabis medicinal, a través de todos los candados sanitarios necesarios, puedan llegar a las y los pacientes que lo necesitan.

Por ello, para generar una política pública adecuada que sea congruente con la ley, un elemento indispensable es la generación de datos duros, indicadores o ponderadores que permitan dimensionar la necesidad y creación de esas políticas. De ahí el esfuerzo de investigadores y actores de la sociedad civil mediante la encuesta.

“La ley se reformó desde hace 7 años, entonces toda la gente da por hecho que el cannabis con fines médicos es legal, pero no toda sabe qué tipo de productos realmente son grado médico. Ese es el desconocimiento que hay, y para qué lo están consumiendo, y quién se los está recetando, y quién los está farmacovigilando. Nosotros queremos llegar a ese target, no queremos fomentar nada, porque aparte no es nuestra esencia”, añade Janely López.

Ella misma ha vivido esa travesía desde que su hijo se volvió usuario terapéutico desde hace ya casi 8 años, luego de ser diagnosticado con parálisis cerebral en nivel 5, acompañada de un síndrome epiléptico llamado Lennox-Gastaut. Desde entonces, gran parte de su vida se enfocó en buscar una alternativa, incluso mediante el contacto con experiencias internacionales, para darle calidad de vida a Diego.

Para los activistas, es indispensable contribuir a una aplicabilidad de la ley al tiempo de acabar con los estigmas en torno a la cannabis, pues hoy es como cualquier otra sustancia psicotrópica y estupefaciente que, bien regulada y controlada, resulta benéfica para los pacientes. El siguiente paso, desde su perspectiva, es que haya apertura, muchas más autorizaciones, y que se aplique lo que ya establecen las leyes.

“Hay una intervención de personajes muy importantes desde la parte científica médica, no es una encuesta levantada de manera espontánea o, como coloquialmente se dice, al vapor, sino que está avalada desde el punto de vista de los médicos, del profesional de la salud, del estadista, del propio hospital que está recabando y compilando esta información y, por supuesto, los testimonios de personas que han utilizado cannabis medicinal para tratarse como pacientes o tratar a sus familiares”, apunta Castillo.

La encuesta, disponible aquí, es totalmente anónima y de acceso libre y, por lo pronto, solo tiene alcance mediante vías digitales, pues al ser un ejercicio de participación ciudadana, no cuenta con inversiones adicionales que permitan llegar puerta a puerta y aplicar el cuestionario con una muestra grande. Apenas hace unos días el mismo hospital les ofreció la posibilidad de difundirla a su interior.

Los objetivos a largo plazo mediante la encuesta de cannabis

Castillo precisa que generar datos que puedan consolidar la política pública es, al mismo tiempo, un esfuerzo para que a largo plazo exista una voluntad real por parte de las instancias de gobierno para otorgar permisos de manera más generalizada, sin que las personas tengan que atravesar por vías judiciales tortuosas.

Para él, es importante hacer énfasis en que existen empresas en México que ya han transitado por todo el camino institucional para poder traer CBD al país, incluso a través de la vía legal establecida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), e incluso se ha dado el manejo de otro tipo de sustancias derivadas del cannabis, que además ameritan investigaciones académicas.

Por otro lado, también resulta necesario perfeccionar el reglamento, establecer reglas claras y empezar a otorgar permisos para terapias específicas, en México y el mundo, de productos derivados de la cannabis. Existe hoy una necesidad real y efectiva de la sociedad mexicana, subraya, de implementar adecuadamente la legislación que ya existe.

“Creo que no existe una voluntad política para legislar ampliamente el tema, para escuchar todas las necesidades que tienen los diferentes sectores de la sociedad. Porque siguen pensando y queriendo ejercer una ley bajo, ¿cómo decirlo?, un pensamiento propio de estigmas”, apunta Janely López.

Ambos activistas coinciden en que sigue sin haber un cambio de paradigma y pensamiento desde la política que se está implementando hoy en día en torno a las drogas, pues no se ha terminado de comprender que regularlas no es igual a motivar su consumo, pues el mercado en México persiste con y sin regulación. Con la regulación, en cambio, incluso se protege a ese consumidor diciéndole qué sí, cómo y cuándo.

“México ya merece tener sus datos reales de consumo. México merece saber qué enfermedades lo están dando, cómo lo están dando, para poder realmente también compartir toda esa información y que la sociedad en general se entere, seas consumidor o no también nos importa, porque se vale también la opinión de las personas que no la consumen”, dice López al invitar a responder la encuesta.