Organizaciones llaman a prevenir suicidio en poblaciones LGBTIQ+

Texto: Marcela Nochebuena

Entre una y dos terceras partes de las personas pertenecientes a poblaciones LGBTIQ+ han pensado alguna vez en quitarse la vida. Ante ello, organizaciones alertan sobre la necesidad de impulsar políticas de prevención con presupuesto suficiente y espacios seguros donde se sientan completamente aceptadas.

Mientras que según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG, 2021) del INEGI indican que el 28.7% de las personas de 15 años y más que se identifican como parte de la diversidad sexual han tenido ideas o intentos suicidas a lo largo de su vida, mediciones más recientes impulsadas por la sociedad civil indican que llegan a más de la mitad.

De acuerdo con el INEGI, entre las causas más frecuentes están problemas familiares y de pareja (57.2%), en la escuela (20.3%), de salud (9.1%), económicos (16.6%), debido a su orientación sexual o identidad de género (14%) y de trabajo (7%).

Iván Tagle, director de la organización Yaaj México, sin embargo, precisa en entrevista que en conjunto con The Trevor Project, la Asociación por las Infancias Transgénero y la UNAM, la agrupación realizó una encuesta dirigida a las juventudes de todo el país para explorar temas relacionados con salud mental y suicidio en las poblaciones LGBTIQ+, y uno de los hallazgos clave fue que más de la mitad de estas consideraron seriamente el suicidio en 2024.

En el caso de las personas jóvenes trans y no binarias, la cifra alcanzó las dos de cada tres, mientras que en el de aquellas con orientación homosexual se trató de casi la mitad. Además, de entre las que reportaron haber intentado suicidarse durante el año pasado, el 77% expresaron que la motivación se relacionaba con su situación familiar y un 60% con el ambiente escolar.

“Estos resultados nos dan cuenta de la prevalencia que existe del suicidio en las juventudes”, subraya. Un estudio de Caitlin Ryan de la Universidad de San Francisco (The Family Acceptance Project), recuerda, sobre la aceptación familiar y cómo afecta o impacta a las personas jóvenes, ha comparado durante décadas el desarrollo de personas heterosexuales con aquellas LGBTIQ+, y concluye que el rechazo familiar altera gravemente la salud mental de la juventud, orillándola a tener ocho veces más probabilidades de cometer suicidio, así como tres veces más de consumir sustancias o mantener relaciones sexuales sin protección como una forma silenciosa de atentar contra su vida.

Lo anterior no sin ofrecer, al mismo tiempo, una revelación esperanzadora: un poco de aceptación o un espacio seguro disminuye a más de la mitad las probabilidades de que las personas intenten suicidarse. “Es decir, la aceptación familiar, la aceptación en los hogares, en las escuelas, es clave para garantizar el bienestar de las poblaciones LGBTIQ+, porque desafortunadamente estas cifras para nosotros son alarmantes”, subraya Tagle.

Estrés, discriminación y falta de espacios afirmativos

El reporte de The Trevor Project, que recoge experiencias de más de 10 mil juventudes LGBTQ+ de entre 13 y 24 años en México, destaca que el estrés de minorías, la discriminación y la falta de acceso a espacios afirmativos se asocian estrechamente con angustiosas consecuencias de salud mental. Los datos, remarca, subrayan la urgencia de desarrollar un sistema de apoyo efectivo en salud mental y estrategias proactivas de prevención del suicidio para juventudes LGBTIQ+ en México.

El documento detalla entre sus hallazgos principales que 1 de cada 3 juventudes LGBTIQ+ intentó suicidarse en 2024, lo que incluye a casi la mitad de las juventudes trans y no binaries y 1 de cada 4 juventudes cisgénero. Además, menos del 22% expresó que tienen acceso a un hogar afirmativo y solo el 34% sintió una completa aceptación por parte de su familia después de salir del clóset o revelar su identidad de género.

Aunado a ello, hace hincapié en que la juventud LGBTIQ+ enfrenta factores estresantes únicos, como la falta de apoyo o aceptación de familiares y amistades, y amenazas o exposición a las conocidas como “terapias” de conversión –profesionales, autoridades religiosas u otras personas que tienen la intención de “suprimir o reprimir” su orientación sexual o identidad de género–, lo que contribuye en gran medida a una mala salud mental, y a la ideación o intento suicida.

Tagle explica que, además, se observan momentos en los que existe una mayor prevalencia de estas conductas, relacionados con notas o acontecimientos en redes sociales y medios de comunicación, como asesinatos que quedan impunes e impactan en la salud mental de las personas al orillarles a mayor estrés, ansiedad, depresión y desesperanza. “La impunidad es el permiso que el Estado puede estar dando a las personas para cometer crímenes de odio hacia nuestras poblaciones”, asegura.

A esto se suma el contexto de la crecida de discursos antiderechos en congresos y espacios gubernamentales en todo el mundo. Cuando una persona adolescente, de 11 o 12 años, está viviendo violencia en su familia por la discriminación derivada de su orientación sexual, esa vivencia se exacerba en un clima desfavorable para las juventudes diversas. Los discursos que se replican desde espacios políticos y mediáticos no crean las mejores condiciones.

“Muchas y muchos de los profesionales de la salud mental en México –agrega– que nacieron o ingresaron a sus estudios antes de 1990, como profesionales de la salud mental tienen una educación enraizada en siglos de prejuicios y discriminación que patologizaba nuestras identidades y nuestras orientaciones, lo que les lleva a realizar prácticas como las mal llamadas terapias de conversión”, puntualiza.

Este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, conmemora, de hecho, la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990, con la finalidad de impulsar ambientes de respeto a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, así como denunciar las prácticas que promueven prejuicios y violencia, y estigmas que limitan los derechos humanos.

“Queremos que el gobierno sea no solo reactivo ante la comisión de un delito, sino activo en la prevención del mismo. Una vez que se ha reconocido este fenómeno como algo que no puede pasar en el país, tiene que generar planes y políticas públicas para asegurar y garantizar la no repetición... Sería importante decir que una política pública sin presupuesto no es política pública”, apunta Tagle.

El activista reconoce los avances legislativos en México, como la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, y algunos esfuerzos locales que pretenden abordar la problemática, pero señala que han sido insuficientes. Muchas de las instituciones para atender la respuesta a nivel nacional no han sido dotadas de un presupuesto que alcance, por ejemplo, y son las propias organizaciones las que tienen mayor capacidad operativa, por lo que hace falta un compromiso serio del Estado para etiquetar recursos.

“Más que palabras”

Mediante un corto en el que personas en situaciones ordinarias bromean sobre la muerte o usan la palabra en un sentido metafórico para después virar a un cierre inesperado que apela a llamar la atención sobre las personas que piensan en acabar con su vida en serio, el director Gerard Mates forma parte de una campaña que busca hacer conciencia sobre la prevalencia del suicidio en las poblaciones LGBTIQ+.

Esta tiene la finalidad, de acuerdo con la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, de visibilizar la problemática para realizar intervenciones efectivas que mitiguen los intentos de suicidio, así como los factores que lo originan, como la discriminación, el rechazo y la violación de derechos.

En el esfuerzo también participaron El Armario Abierto, Gilead Sciences México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, Catatonia, Grey, Fundación México Vivo, la Embajada de España en México, la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, The Trevor Project y la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados.

La creación de Mates proviene de su propia experiencia y convicción a partir de historias de amigos y conocidos que, lamenta, se han convertido en realidades cercanas y cotidianas. El corto busca, por lo tanto, sensibilizar a las personas heterosexuales cisgénero de esa realidad, además de difundir la idea de que el principio de la tolerancia debería imperar en nuestras vidas.

Tagle menciona la importancia, para quienes están cerca de personas pertenecientes a la diversidad sexual, de mostrar aceptación, cariño y apoyo. Recuerda que una faceta esperanzadora de los estudios habla de cómo con un poco de solidaridad por parte de un amigo o familiar se reducen en un alto porcentaje las probabilidades de que alguien se quite la vida.

“Si tú tienes un sobrino, un primo, un amigo, un hermano, que sabes que la está pasando mal en su familia porque no le aceptan, es importante que esa persona sepa que tú sí la quieres tal y como es, y que te acerques a espacios, grupos o al mismo gobierno; a través de Copred, de diversas secretarías, se puede buscar también apoyo y esta manera acompañar.

“Es importante también saber que no somos todas y todos superhéroes, pero sí podemos ser parte importante de salvar vidas. Eso implica mucho el cambio de actitudes, el reconocernos, escucharnos y no replicar discursos que tal vez en una mesa, en un cumpleaños, en una Navidad, alguien de nuestra familia pueda escuchar, y que esté dentro del closet y dañe su sentimiento, su integridad... No se necesita ser la causa para defenderla”, apunta.

En esta conmemoración internacional, pone de relieve exigir servicios de salud mental apegados a dos principios fundamentales: el derecho a la no discriminación y al acceso a los derechos humanos, así como recordar que la identidad de género y la orientación sexual son solo otras variantes de la sexualidad humana.

Si necesitas ayuda, puedes encontrarla aquí.