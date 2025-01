Organizaciones proponen a Sheinbaum políticas para garantizar acceso a salud y educación de menores

En el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, organizaciones y colectivos de la sociedad civil presentaron una propuesta que busca garantizar el bienestar y desarrollo integral libre de violencia de niñas, niños y adolescentes en México a través de una serie de apoyos y servicios concretos destinados a cada grupo de edad.

Se trata de una propuesta que se enmarca dentro del segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Desarrollo con Bienestar y Humanismo”, que se compone a su vez de tres políticas integrales:

- “Raíces del Bienestar”, orientada a brindar atención integral a menores de seis años de edad.

- “Creciendo en Bienestar”, focalizada en niños de seis a 11 años.

- “Creando en Bienestar”, enfocada en impulsar el ciclo de vida de adolescentes de 12 a 17 años que están construyendo su autonomía y creando sus proyectos de vida.

Asimismo establece una ruta atenciones compuesta por una serie de apoyos, bienes y servicios específicos para garantizar el bienestar de cada grupo de edad, tomando en cuenta las necesidades de aquellos niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En el caso del grupo de primera infancia compuesto por menores de seis años, se plantea la publicación de un programa de acción específico en materia de salud, nutrición y desarrollo; ampliar la oferta y calidad de los servicios en los centros de cuidado, educación inicial y preescolar; el desarrollo de un programa para brindar apoyo económico a las familias que viven en pobreza extrema y fortalecer las acciones nacionales en materia de prevención de la violencia.

Para el segundo grupo de seis a 11 años se propone ampliar el acceso a la educación inclusiva y de calidad; fortalecer programas de atención preventiva, nutrición adecuada, evaluación del desarrollo y promoción de actividad física, así como garantizar entornos seguros, libres de violencia y discriminación, con apoyo para familias en situación de vulnerabilidad.

Mientras que la política orientada a la población adolescente busca ampliar y fortalecer el acceso a educación media superior de calidad, incluyendo formación técnica, científica, artística, así como programas de habilidades para la vida, así como implementar servicios de salud mental, prevención de adicciones, atención nutricional y promoción de actividad física.

Esta propuesta también incluye la promoción de actividades artísticas y culturales, priorizando los territorios con mayores niveles de exclusión social y violencia. Además de la creación de espacios libres de violencia y discriminación, con mecanismos para prevenir el embarazo adolescente, violencia de género y reclutamiento forzado.

Para cada una de las políticas se establecen las obligaciones que tendrán las dependencias involucradas, así como indicadores para medir los avances y resultados.

A través de estas medidas, las organizaciones pretenden que se incorporen más niños, niñas y adolescentes al sistema educativo; incrementar el acceso a la alimentación y a espacios seguros; reducir la tasa de suicidio; disminuir los casos de niñas y niños desaparecidos o no localizados y la tasa de riesgo de reclutamiento.

En el caso de los adolescentes, busca reducir la prevalencia de trastornos de salud mental, los embarazos y los reclutamientos forzados, así como aumentar la matrícula en educación media superior por ciclo escolar, el acceso a la alimentación y la participación en actividades artísticas y culturales en territorios con altos niveles de exclusión y violencia.

La propuesta es impulsada por los colectivos Compromiso por la Niñez, Pacto por la Primera Infancia, REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México y Tejiendo Redes Infancia.

Además de las organizaciones de sociedad civil, ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., Fundación JUCONI México, Fundación UNNIDO, Inclusión Ciudadana A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C., Mexicanos Primero, Save the Children, Un Kilo de Ayuda, A.C., Kids in Need of Defense – KIND en México, World Vision México, y personas activistas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?

El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 es la guía del gobierno donde se establecen los objetivos, las estrategias y prioridades en materia económica, social y política durante este sexenio.

El plan se compone por cuatro ejes generales: Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana; Desarrollo con Bienestar y Humanismo; Economía Moral y Trabajo, y Desarrollo Sustentable. Así como por tres ejes transversales: Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres; Innovación Pública para el Desarrollo Tecnológico Nacional y Derechos de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

En estos ejes se abordan a su vez las 14 Repúblicas presentadas por Claudia Sheinbaum en sus 100 compromisos de gobierno.

A principios de enero, el gobierno federal dio a conocer que todos los sectores de la sociedad interesados podrán participar en la construcción de este plan a través de su participación en los foros presenciales que se organizarán en todo el país o presentando sus propuestas en el sitio web destinado a este objetivo.

Los foros presenciales iniciaron el pasado 6 de enero y concluirán el domingo 19. Las personas que no puedan asistir pueden enviar su propuesta a través del sitio web Planeando Juntos.