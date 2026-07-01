Óscar Levín Coppel, economista y político sinaloense, muere a los 77 años

El economista y político Óscar Levín Coppel, originario de Mazatlán, Sinaloa, murió este 1 de julio a los 77 años, reportan varias fuentes.

Levín Coppel nació el 4 de septiembre de 1948 en Mazatlán, Sinaloa.

A lo largo de su carrera, como integrante del PRI, ocupó diversos cargos públicos: fue Diputado federal y diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), además de delegado en las demarcaciones de Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Levín Coppel también se desempeñó como ex director de RTC y como director de Crédito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros encargos dentro del sector público.

Carlos Flores Rico, ex Diputado federal, lamentó el deceso a través de sus redes sociales.

“Profunda pena por el deceso de mi amigo Oscar Levín quien, entre otros encargos, fue Diputado federal a la 58 y 61 legislaturas, delegado en Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero", escribió Flores Rico, quien además lo describió como brillante economista y político comprometido.

Jorge Gaviño, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, se sumó a las condolencias hacia la familia, amistades y seres queridos de Levín Coppel, a quien calificó como un destacado político.

Rubén Moreira, Diputado federal, también expresó sus condolencias en la red social X.

“Falleció un gran sinaloense. Óscar Levín Coppel será recordado como un gran economista, un buen servidor público y un combativo legislador”, declaró.

Moreira añadió haber contado con la amistad y los consejos de Levín Coppel a lo largo de los años.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios ni sobre las causas específicas del deceso de Levín Coppel.