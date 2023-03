Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que renunciaba a la coordinación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Senado de la República, a la cual dijo también ya no pertenecer.

El legislador priista, que fungió como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la Administración de Enrique Peña Nieto, calificó de ilegal la asamblea extraordinaria del grupo parlamentario priista en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Sin embargo, el también ex gobernador de Hidalgo, aclaró que no renunciaría a su militancia en el PRI, pero abandonaba la bancada priista en el Senado de la República.

No obstante, durante una conferencia de prensa, Osorio Chong dijo que no había decidido si sería legislador independiente o se sumaba al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“No renunció a mi militancia, pero no seguiré en la bancada del PRI [...] Voy a seguir con las impugnaciones, voy a seguir con el PRI [...] No renuncio a mi militancia pero no estaré en este grupo parlamentario”, advirtió el político hidalguense.

El ex titular de la SEGOB denunció que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PRI, se presentó al Senado, el 22 de marzo de 2023, acompañado de dos de sus asistentes para preparar el golpe en su contra, a pesar de que horas antes había dicho que no tenía nada que ver con la decisión de siete senadores de removerlo de la coordinación del grupo parlamentario priista.

Osorio Chong señaló que los senadores Manuel Añorve Baños, de Guerrero, y Mario Zamora Gastelum, de Sinaloa, fueron “utilizados” por “Alito”, ya que, según aseguró, que el dirigente nacional del PRI se molestó por los recursos interpuestos por él contra la extensión de su mandato en el CEN priista.

El ex coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara alta del Congreso de la Unión explicó que él llevó a dos notarios para acreditar la ilegalidad de la convocatoria y la intención de removerlo de dicho cargo.

Sin embargo, dijo que se salió antes de la asamblea extraordinaria del grupo parlamentario priista en el Senado. “Todo era ilegal, les di el camino al salir, ya los dejé para que hicieran ellos lo suyo [...] Les he dejado la coordinación para sus pretensiones”, indicó el legislador hidalguense.

“A Alejandro Moreno no le gustó lo que interpusimos, un recurso para evitar su porfiriato, el quedarse en el partido mucho tiempo más. Les ganamos legalmente, jurídicamente”, detalló Osorio Chong.

El presidente nacional del PRI rechazó, el 22 de marzo de 2023, haber solicitado la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación parlamentaria de su Partido en el Senado de la República.

“Lo que sí tengo entendido, por lo que está en los medios y en los documentos, es que es la mayoría de los senadores es la mayoría de las y los senadores que están integrando la solicitud para tener una reunión de trabajo, y las mayorías simple y llanamente se respetan, les guste o no les guste”, advirtió “Alito”.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI negó que el CEN priista haya solicitado la remoción de Osorio Chong, ya que serían los legisladores de dicho Partido quienes tomarían la decisión al respecto.

“Es muy claro, para que no haya dudas: el CEN siempre será respetuoso de las decisiones que tomen los grupos parlamentarios, es decisión propia, facultades de las y los senadores de la República. Lo que hace el CEN es sujetarse a las decisiones que toman las y los senadores, como ha ocurrido siempre”, afirmó Moreno Cárdenas.

“No hay [división], porque lo que tenemos que tener claro es que en un partido tan grande como el nuestro, en un partido tan plural como el nuestro, hay voces que coinciden y que no coinciden, y en la pluralidad hay que construir. La unidad no es unanimidad, hay que construir en la diversidad de acuerdos y consensos”, señaló el ex gobernador de Campeche.

El 21 de marzo de 2023, circuló una convocatoria firmada por siete de los 13 integrantes de la bancada priista en el Senado, para discutir “asuntos urgentes e impostergables de la organización interna del Grupo Parlamentario”.

La convocatoria estaba firmada por Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastelum, Jorge Carlos Ramírez Marín, Beatriz Paredes Rangel, Ángel García Yáñez, Sylvana Beltrones Sánchez y Claudia Edith Anaya Mota.

Quienes no compartieron dicha convocatoria fueron Claudia Ruiz Massieu, Carlos Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villas, Nuvia Mayorga Delgado, Verónica Martínez García y el propio Miguel Ángel Osorio Chong.