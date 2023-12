Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, negó que él haya ordenado a la empresa KBH Applied Technologies Group, espiar con el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, a empresarios como Carlos Slim Helú, a Germán Larrea Mota Velasco y a directivos de Televisa, pero también a periodistas como Héctor de Mauleón, Carmen Aristegui, Jenaro Villamil, Carlos Loret de Mola y Pedro Ferriz de Con.

El senador sin grupo parlamentario sostuvo que no recibió ningún tipo de instrucción o dio alguna que tuviera como finalidad espiar cerca de mil 500 personas, además de que demandó que se presenten las pruebas de que ello hubiera ocurrido.

“Desde la Secretaría de Gobernación no se hizo ningún tipo de espionaje [...] Yo nunca di ninguna instrucción para que se hiciese y específicamente lo que he señalado es que en el CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] no se tenía el sistema Pegasus”, sostuvo.

Además, admitió que se utilizaba otro tipo de sistema para realizar labores de inteligencia, pero para combatir la delincuencia organizada.

“Este es otro sistema que debe de existir, registraba y no podía esconderse a todas las personas a las que se sometía a una escucha y estas escuchas se hacían para los criminales, todos era presuntos delincuentes y por eso el juez nos concedía el poderlos escuchar, para poder tener elementos para poderlos procesar”, aseguró.

Osorio Chong explicó que se hizo alguna compra de dispositivos para fortalecer “los sistemas de inteligencia del CISEN y de la Policía Federal, aunque sólo con el mandato de un juez se podía hacer seguimiento a criminales. Nunca recibí la instrucción, y nosotros en la Secretaría de Gobernación, no teníamos el sistema Pegasus”.

Insistió que no recibió ninguna instrucción del entonces Presidente de la República, “y por supuesto no conocí este sistema y, por supuesto, en consecuencia, desde lo que es la Secretaría de Gobernación, que yo estuve al frente, no se hizo ningún tipo de escucha a ningún ciudadano”.

AMLO ASEGURA QUE EMPRESARIOS TAMBIÉN ESPIABAN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que empresarios y políticos también realizaban operaciones de espionaje, aunque dijo que estas prácticas con fines políticos no se realizaban en su Gobierno.

“Aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron esas prácticas, es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes escuchan, habían empresas que vendían ese servicio, y tenían hasta políticos, tenían sus sistemas, incluso empresarios que espiaban”, afirmó.

“Es que no respetan a nadie, los que espían, a nadie”, acotó, quien, sin embargo, reveló que durante su Administración se realizaban escuchas con fines de inteligencia, autorizadas por jueces, para evitar el uso de la fuerza en el combate al crimen organizado.

“Por esas escuchas se logra salvar muchas vidas, cuando se hacen de manera profesional, aquí no es que escuche Rosa Icela [Rodríguez Velázquez], pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros, cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la parte política, nosotros nunca hemos usado eso jamás, y si es muy lamentable que se metan a escuchar“, consideró.