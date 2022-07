Osorio Chong no descarta que ‘Alito’ quiera expulsarlo del PRI; ‘nos vemos en tribunales’, advierte

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, no descartó que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, busque expulsarlo, luego de haberle pedido su renuncia al cargo parlamentario.

“No estamos haciendo un grupo en contra, estamos haciendo lo que creemos por nuestro partido y ya sé que lo que le viene a uno, mentiroso como él, es tratar de buscar nuestra expulsión, nos veremos en tribunales. Yo estoy por mi partido, estoy agradecido con mi partido y quiero que esté muy fuerte para una alianza”, destacó el ex titular de la Secretaría de Gobernación durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El también ex Gobernador de Hidalgo rechazó las acusaciones de “Alito”, de que él atenta contra la unidad interna del PRI y traiga la misma narrativa del Gobierno Federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no me he sentado con nadie del Gobierno y él sí. Quiero decirles que no he tenido ningún acuerdo con el Gobierno y él sí”, indicó el Senador, quien además, dijo que Moreno Cárdenas tiene qué explicar los señalamientos que le hacen los gobiernos de Campeche y Federal, porque ante eso “no podemos quedarnos callados”.

Osorio Chong aseveró que como legislador “no me he prestado a ningún acuerdo que lastime a mi partido, que pueda señalarse hoy y ayer [...] Está arrastrando al PRI a su desprestigio, estamos pasando por un momento delicado. Yo quiero dejar bien claro, el mayor impulsor de la alianza se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Creo que para derrotar a Morena hay que llegar en alianza, en la coalición fuerte, bien diseñada y no con una dirigencia que está señalada y que entonces difícilmente va a poder tener acuerdos”.

“[Moreno Cárdenas] ha centralizado todas las decisiones para hacerse un partido a modo, es un partido que no le pertenece. Nuestro partido es mucho más grande que Alito”, aseguró Osorio Chong, quien también anunció que pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que, en el marco de sus atribuciones, obligue a “Alito” a realizar elecciones anticipadas para renovar al CEN priista.

“Quieres quedarte porque no tienes una autorreflexión ni autocrítica, está bien, quédate. Pero, llama a elecciones para que ya se tenga la dirigencia que entrará en agosto del próximo año y acompañe en la toma decisiones de la alianza del [20]24. Tiene que hacerlo. Nosotros podemos hacer la petición y esperamos que el INE y el TRIFE (sic) en sus atribuciones obliguen a hacer esta elección democrática anticipada”, insistió el Senador.

Asimismo, Osorio Chong aclaró que primero se pedirá a la actual dirigencia que realice el relevo, y en caso de una negativa, se recurrirá a estos órganos del Estado mexicano. Además, reveló que Moreno Cárdenas busca, después de agosto de 2023, quedarse tres meses más al frente de la Presidencia del PRI, para organizar todo el proceso electoral del 2024, y eso es ilegal, “eso no lo podemos permitir”, dijo.

Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRI rechazó que los ex presidentes nacionales priistas y él se unieran para quitar a Moreno Cárdenas.

“Lo que estamos viendo es cómo fortalecer y cómo resolver el tema de crisis que está viviendo el partido. No crean que hay un cónclave que se esté moviendo para contra él o, contra quién falta a la palabra, o contra quién miente”, afirmó.

Osorio Chong acusó que quien atenta contra la unidad del PRI es “Alito”, con su comportamiento y sus acciones. “Quien está violentando la vida interna de nuestro partido es él [...] Todo mundo sabe que el que quiso hacer acuerdos con el presidente es él, está tratando de distraer, de cambiar el desprestigio que está llevando al partido, no salió a aclarar nada de todo lo que se le ha venido señalando”, declaró en entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles para Radio Fórmula.

Ante las críticas de Osorio Chong, el presidente del CEN del PRI aseguró que su compañero solo busca dividir al partido político y hacerle el juego a Morena, por lo que aseguró que si el senador sigue con una actitud de división, su comportamiento tendrá que ser evaluado por el Consejo Político Nacional, de acuerdo con lo que establecen los estatutos priistas.

“Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el Gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI. La puerta y la mano siempre estará extendida, respeto enormemente a las y los ex presidentes, han tocado siempre con puntualidad los temas del partido. Apertura y discusión siempre habrá, pero no comparto lo que ha dicho el senador porque es una posición que atenta contra la unidad interna del partido y lo que queremos es fortalecer al PRI”, dijo Moreno Cárdenas durante una conferencia de prensa, el 28 de junio del 2022.

“El Consejo Político Nacional no va a permitir, porque así se ha expresado, que nadie, ningún priista por más importante que se sienta, que permitamos que atente contra la unidad del partido. Eso no lo vamos a permitir, porque quien no construye a favor de su partido no quiere que le vaya bien ni al PRI ni a México, y las causales del comportamiento del partido están expresados en nuestros estatutos”, advirtió el presidente del CEN priista.

Asimismo, “Alito” aseguró que Morena sabe que va a perder la Presidencia de la República y por eso está desesperado viendo cómo rompe la coalición opositora “y entonces a cualquier despistado que anda por allá, o a cualquier pendenciero que anda dando vueltas, luego caen en estos juegos”.

Además, Moreno Cárdenas se dijo abierto a volver a reunirse con los ex presidentes del partido político, pero a su debido tiempo, ya que la propuesta era reunirse el primer lunes de cada mes. En este sentido, se quejó de que no había pasado ni una semana de la primera reunión y ya lo estaban convocando a un nuevo encuentro.