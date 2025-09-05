$!Otorgan concesión del puerto Punta Colonet en BC; será nodo estratégico para comercio internacional

MEXICALI, Baja California._ La concesión del puerto Punta Colonet fue otorgada este viernes a una entidad del Gobierno del Estado de Baja California, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.
Ubicado a 240 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el proyecto se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado norteamericano, aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional, señaló en un comunicado.
El plan contempla una terminal de gran capacidad con calado de 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, además de una zona industrial y de servicios que detonará la economía del sur del estado.
Este crecimiento también tendrá un impacto social con mejor infraestructura educativa, de salud y de servicios públicos, además de mayor conectividad y arraigo en la región, contribuyendo a reducir desigualdades y elevar la calidad de vida de las familias, se indicó.
De acuerdo con estimaciones oficiales, Punta Colonet permitirá incrementar en más de un 35 por ciento las exportaciones mexicanas por la vía del Pacífico, impulsando a sectores estratégicos como la manufactura, la minería y la logística, así como un estimado en materia de generación de 30 mil empleos directos e indirectos.
“Todo bajo un esquema sustentable y con autorizaciones ambientales que garantizan un desarrollo responsable. La construcción está programada en tres etapas entre 2026 y 2035 y abarcará una superficie de 2 mil 769 hectáreas con un recinto portuario de 83 hectáreas”, se informó.
Al respecto, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que Punta Colonet será un motor de trabajo y crecimiento que abrirá puertas a miles de familias y colocará a la entidad en el mapa del comercio internacional.
Este proyecto se concibe como una instalación de clase mundial, diseñado para ampliar la capacidad operativa del Sistema Portuario del Pacífico y atender de manera estratégica la creciente demanda de servicios logísticos en la región.
La obra será un puerto seguro y moderno, dando a Baja California un papel estratégico en el comercio internacional, atrayendo inversiones que fortalecerán sectores como la minería, la manufactura y la logística.