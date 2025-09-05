$!Otorgan concesión del puerto Punta Colonet en BC; será nodo estratégico para comercio internacional

MEXICALI, Baja California._ La concesión del puerto Punta Colonet fue otorgada este viernes a una entidad del Gobierno del Estado de Baja California, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

Ubicado a 240 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el proyecto se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado norteamericano, aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional, señaló en un comunicado.

El plan contempla una terminal de gran capacidad con calado de 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, además de una zona industrial y de servicios que detonará la economía del sur del estado.

Este crecimiento también tendrá un impacto social con mejor infraestructura educativa, de salud y de servicios públicos, además de mayor conectividad y arraigo en la región, contribuyendo a reducir desigualdades y elevar la calidad de vida de las familias, se indicó.