Otra vez, AMLO respalda a Claudia Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles su respaldó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que habrá castigo para los responsables de lo que señale el dictamen de lo ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México presentará a las 12:00 horas de este mismo miércoles 16 de junio, la primera parte de los resultados del dictamen realizado por la empresa noruega DNV, respecto al desplome de la infraestructura entre las estaciones Tezonco y Olivos, ocurrido el pasado día 3 de mayo y que dejó un saldo de 26 personas fallecidas, así como de 100 lesionados.

“Mi respaldo porque los adversarios nuestros se han lanzado con todo, bueno, hasta The New York Times, ya no solo es el Reforma, ya este subió de nivel, entonces hay desde luego una estrategia politiquera, se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos en las elecciones”, criticó el mandatario nacional.

“Hay una crisis mundial de medios de información por falta de ética, de credibilidad y por falta de imparcialidad, están muy cercanas al poder, y muy lejos de los ciudadanos, del pueblo, y cuando habló del poder no solo me refiero al político, sino al económico”, insistió.

“En los medios hay excepciones honrosas, por eso los destaco, porque tampoco me cuesta mucho saber quiénes son, son muy pocos, se cuentan con los dedos de las dos manos, y no incluyo a los reporteros, ni fotógrafos, ni camarógrafos, porque el reportero recibe una indicación de jefe de información, hasta les dictan las preguntas”, agregó.

“Ojalá y todo eso cambie, porque se pasaron con la campaña (guerra sucia), y una de las pruebas es el manejo que tiene que ver el lamentable accidente, la desgracia en que perdieron la vida 26 personas en el Metro. Fue de verás impresionante, todos”, abundó.

El político tabasqueño afirmó que para él son dos los aspectos que importan sobre el accidente. La primera es el castigo a quienes resulten responsables, y la segunda cuestión tiene que ver con la construcción de la llamada “Línea Dorada” y la rehabilitación “que debe de hacerse”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal comentó que ya le manifestó su ofrecimiento a la jefa de Gobierno de la capital de la República, para que pueda ponerse en operación la Línea 12 del STC Metro, que va de Tláhuac a Mixcoac.

Además, López Obrador criticó de nuevo a algunos medios de comunicación por presuntamente intentar confrontar a la jefa de Gobierno con Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con quien se inició la construcción de la también llamada “Línea Dorada”.

“Esto del tren es para afectar a nuestro movimiento a la transformación, desde luego poner a pelear a Marcelo con Claudia, muy vulgar, porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa”, aseguró el político tabasqueño.

“Vamos a esperar que la jefa de Gobierno informe y buscar la solución, nadie quiere que sucedan estas desgracias, solo los viles, canallas trafican con el dolor ajeno, estamos en decadencia, pero afortunadamente hay un proceso de transformación”, finalizó el Presidente.