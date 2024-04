Con 43 votos a favor, el Pleno del Congreso de Guerrero eligió al coronel en Justicia Militar, Zipacná Jesús Torres Ojeda, como titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), en sustitución de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien fue removida de dicho cargo por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

El nuevo titular de la institución de procuración de justicia y órgano constitucional autónomo, durará seis años en el cargo. Durante la sesión, Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo estatal señaló que la elección fue por unanimidad.

De los otros integrantes de la terna enviada por la gobernadora, Antonio Sebastián Ortuño solamente recibió un voto, mientras que Miguel Alejandro Guizado Jaimes no tuvo sufragios a favor y uno más se declaró nulo.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso guerrerense se reservó el derecho de fundamentar el dictamen relacionado con la terna que se puso a consideración del Pleno. Asimismo, no hubo debate, debido a que ninguna de las fuerzas políticas acreditadas en el Poder Legislativo estatal consideró necesario realizar un posicionamiento en la tribuna.

Torres Ojeda es originario del puerto de Acapulco y residía en Guerrero desde hace más de 5 años. Es Licenciado en Derecho Penal, además que cuenta con maestrías en Derecho Penal y Derechos Humanos, por instituciones universitarias del sistema educativo civil.

Los diputados recibieron constancia de que Torres Ojeda no ha sido titular de ninguna dependencia de la administración pública estatal o federal, ni representante popular, tampoco ha sido dirigente de partido, no está suspendido en sus derechos civiles, ni políticos, no ha sido destituido o inhabilitado por resolución firme, ni está sujeto a proceso.

Asimismo, Torres Ojeda acreditó no hacer uso de sustancias psicotrópicas, ni padecer alcoholismo, además, se comprometió a someterse a las evaluaciones de control y confianza, que impone el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En las notas curriculares, se consignó que tiene 36 años en la administración pública, ha sido agente del Ministerio Público Militar, Juez de Control, y juez en el Sistema de Justicia Oral, jefe de grupo de quejas y recomendaciones del Sistema de Justicia Militar.

Además, Torres Ojeda se desempeñó como titular de la Vicefiscalía de Investigación, durante la parte final de la administración de su antecesora en el cargo, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien incluso, el 15 de febrero de 2024 lo designó como encargado de despacho, cuando solicitó una licencia por seis meses, la cual suspendió de manera repentina.

El Pleno del Congreso de Guerrero aprobó, el 19 de marzo de 2024, un acuerdo parlamentario suscrito por la Jucopo del Poder Legislativo estatal, por medio del cual, “ante la ausencia definitiva” de Valdovinos Salmerón, como titular de la FGE, luego de la remoción anunciada por la gobernadora, emitió una convocatoria para seleccionar y designar al próximo titular del órgano autónomo de procuración de justicia guerrerense.

La mandataria estatal envió un oficio a los diputados locales, a través del cual les informó que Valdovinos Salmerón supuestamente incumplió con las evaluaciones de control de confianza y no investigó hechos de violencia de alto impacto.

Durante la sesión del Congreso guerrerense, se leyó el documento, en el que Salgado Pineda acusó a la teniente coronel de poner “en riesgo la paz en el estado”, además de que no había cumplido en la impartición de justicia.

Ello por el caso de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien fue asesinado, el 7 de marzo de 2024, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, en la salida de Chilpancingo, la capital guerrerense, a la altura de la colonia Indeco, hacia el municipio de Tixtla.

La gobernadora señaló que el 13 de marzo de 2024, recibió un oficio de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, en el que le informó que la última vez que la teniente coronel cumplió las evaluaciones de control y confianza, fue en agosto del 2019.

El 15 de marzo de 2024, Salgado Pineda nombró al Vicefiscal de Investigación de la FGE, Gabriel Alejandro Hernández, como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en sustitución de la teniente coronel Valdovinos Salmerón.

“Asume el Vicefiscal de Investigación Gabriel Alejandro Hernández, la representación de la Fiscalía General del Estado, en espera de que se designe nuevo Fiscal en Guerrero”, señaló el Gobierno guerrerense, en un breve comunicado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó, el 15 de marzo de 2024, a Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, ante las renuncias de Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera, titulares de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública estatales, respectivamente. Además de la remoción de Sandra Luz Valdovinos Salmerón, como titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), quien anunció un día antes, que ejercería su “garantía de audiencia y debida defensa”, ante el Congreso local.

“Quisieron, hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero”, dijo el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en La Paz, Baja California Sur.

“Pero no sólo eso, sino la gobernadora, y nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno”, señaló.

“Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este Gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad”, insistió, tras ser cuestionado por la negativa de Valdovinos Salmerón, para dejar el cargo, a lo López Obrador respondió en que Salgado Pineda tenía facultades para removerla.

“Tiene todo su derecho, está muy claro en la Constitución de Guerrero, que tiene la facultad la Gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso de Guerrero si no está de acuerdo en la remoción, con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo, no puede la Gobernadora”, explicó.

Ello por el caso de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien fue asesinado, el 7 de marzo de 2024, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, en la salida de Chilpancingo, la capital guerrerense, a la altura de la colonia Indeco, hacia el municipio de Tixtla.

“Se va a investigar a todos, está abierta la investigación. Lo que le hemos pedido a la Fiscalía General de la República, que ya atrajo el caso, es que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie, no somos iguales. Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie”.”, enfatizó.

“No hay impunidad para nadie aquí aprovecho para informarles, que lamentablemente un joven de la normal de Ayotzinapa fue asesinado y quisieron, porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad. Ya hay dos detenidos y se está buscando al tercero”, agregó.

La noche del 14 de marzo de 2024, el Gobierno de Guerrero informó, a través de un comunicado, que se determinó la remoción inmediata de Valdovinos Salmerón, ya que el artículo 142 de la Constitución estatal establece que “el fiscal general podrá ser removido por el gobernador del estado, por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”

“La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso, el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”, dijo AMLO.

Con la destitución de Valdovinos Salmerón, le compete al vicefiscal de Investigación encargarse de la FGE, en tanto se realiza el proceso de designación del nuevo titular, facultad que corresponde al Congreso del Estado, detalló Gobierno guerrerense, el cual reiteró “su compromiso absoluto con la justicia, la legalidad y el Estado de derecho, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”.

Según la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el cargo de titular de la Vicefiscalía de Investigación, en la actualidad era ocupado por Gabriel Alejandro Hernández Mendoza.

El 15 de marzo de 2024, el diputado Héctor Apreza Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guerrero, afirmó que, en caso de que Valdovinos Salmerón solicitara una audiencia para mantenerse en el cargo, la bancada priista impulsaría su destitución.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el legislador local priista sostuvo que la gobernadora de la entidad contaba con las facultades necesarias para destituir a Valdovinos Salmerón.

“Si dos terceras partes de diputados no objetan la remoción, tendrá que irse. El Congreso del estado está conformado por 46 diputados, 21 de ellos corresponden a la bancada de Morena, es decir, tiene el 47 por ciento. Si no hay objeciones, está fuera”, explicó Apreza Patrón.