Otro elemento de la Guardia Nacional detenido por asesinato de estudiante en Guanajuato, informa AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el caso de los agentes de la Guardia Nacional que el pasado 27 de abril asesinaron a Ángel Yael Ignacio Rangel, e hirieron a Edith Alejandra Carrillo Franco -estudiantes de la Licenciatura en Agronomía de la Universidad de Guanajuato-, en Irapuato.

“Primero, que es un caso lamentable, enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad, ya en la Guardia Nacional saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento”, dijo el Mandatario, quien recordó que tras la liberación de Iván “N”, elemento de la GN acusado de matar al estudiante, otro agente de la corporación fue encarcelado por el mismo crimen.

“Se habló de que ya estaba detenido un elemento de la Guardia Nacional, luego de que se lleva a cabo la investigación el juez lo libera, porque en el análisis que se hace de balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven. Se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido”, comentó.