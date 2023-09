Ovidio Guzmán López -hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Chapitos”- fue extraditado a Estados Unidos, para que en dicho país no se use el tema del narcotráfico con “propósitos politiqueros”, ante las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, indicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si ustedes escuchan la radio, ven la televisión, las redes sociales, todos los políticos de Estados Unidos de un partido o de otro están hablando de las drogas, del fentanilo y culpando a México, es parte de la estrategia politiquera, con todo respeto, que se aplica, queriendo engañar los ciudadanos estadounidenses, yo creo que ya eso no les funciona”, señaló.

“Y que no se puede estar haciendo publicidad, propaganda, politiquería tratando de afectar a México. Precisamente para no dar ningún pretexto para que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes se aplican y es lo que se hizo en este caso”, dijo.

López Obrador insistió en que había un Tratado de Extradición con Estados Unidos y que el Gobierno de dicho País realizó una solicitud que fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se turnó a la Fiscalía General de la República.

Además, reveló que Guzmán López no buscó ampararse contra su extradición a Estados Unidos.

”Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el Gobierno de Estados Unidos la solicitud al Gobierno de México, el procedimiento es que la solicitud la recibe la SRE y si se autoriza, se turna a la FGR, se notifica a la persona que se va a extraditar”, añadió.

“Ovidio Guzmán tenía oportunidad de ampararse, de acudir a un juez, en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos”, insistió.

El hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa será presentado, a las 13:00 horas de este lunes ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en la Sala 1241, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, para que le sean leídos los cargos en su contra.

“El Ratón” fue ingresado el 16 de septiembre en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, Illinois (MCC Chicago, por sus siglas en inglés), administrada por la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por su siglas en inglés).