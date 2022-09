Padre de Alcalde panista en CDMX amenaza con cuchillo a verificador del Gobierno capitalino

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, indicó el empresario.

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio ‘ilícito’ de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”, escribió, por su parte, el Alcalde Tabe Echartea, en su cuenta de Twitter.

“Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo. De verdad, me arrepiento, no va con mi personalidad”, expresó el padre del Alcalde de Miguel Hidalgo, quien también publicó un tuit, en el que aseguró que desde el Gobierno capitalino “le pusieron el dedo” a su familiar.