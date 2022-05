Padre de Debanhi acusa a Fiscalía de NL y a periodista de filtrar autopsia

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa condenó, casi a la medianoche del 12 de mayo del 2022, que medios de comunicación tuvieron acceso y publicaron la autopsia que ordenó la familia, para confrontar los exámenes forenses hechos por la Fiscalía General de Justicia del Estado Nuevo León (FGJENL).

En un video publicado en su cuenta de la red social Instragram, el padre de la joven confirmó la veracidad de lo publicado por el diario español El País -de que su hija fue asesinada y sufrió abuso sexual. Asimismo, criticó a la periodista Azucena Uresti Mireles, por unos supuestos mensajes que esta le habría enviado por la aplicación Whatsapp.

“Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que se haga una depuración en la Fiscalía, exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza, que se vayan y se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente”, indicó Mario Escobar.

“Y exijo a Azucena Uresti que salga y haga su declaración, que me está marcando, tengo como 30 llamadas de ella [...] la regaste, dinos la verdad, exijo que te abran una carpeta de investigación, exijo a la gente de El País que también les abran una carpeta y a todos los involucrados que les abran una carpeta de investigación”, insistió.

“Es una pena enorme, me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado y el respeto al debido proceso de mi hija Debanhi Susana. La cual me confirma [la necropsia] y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto”, expresó Mario Escobar.

“Yo como padre de Debanhi cuidando el debido proceso en memoria de mi hija y que no he dado a conocer [la necropsia] y los medios lo saben, porque se han unificado los criterios y tienen miedo estas gentes, tienen miedo de todo el mugrero que están haciendo”, lamentó.

“El fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudios de un posible feminicidio, ni estudios de vísceras, de sangre, pruebas toxicológicas y periciales, un estudio serio de la necropsia del cuerpo de mi hija”, finalizó.

Sin embargo, a través de dos publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter, la periodista Uresti Mireles aseguró que ella no filtró la segunda autopsia de la joven durante su noticiero transmitido en la cadena Milenio Televisión.

La periodista destacó que los mensajes de WhatsApp no son suyos y alguien se ha estado haciendo pasar por ella. Muestra de ello sería que se encontraba a punto de entrar al aire cuando se enviaron esos mensajes, pero ya se investiga quién los mandó, según dijo.

“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”, señaló Uresti Mireles en un primer tuit.

Además, recordó que ella sólo reportó lo que se presentó desde el periódico español El País y aseguró que las acusaciones de Mario Escobar es parte de una campaña para hacer daño. También destacó que no tiene nada que esconder, ya que, según la periodista, “los hechos hablan por sí mismos”.

“Segundo, a mí no me filtraron ningún documento, yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porqué esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo”, agregó Uresti Mireles.

AMLO CONFIRMA QUE SE REUNIÓ CON PADRES DE DEBANHI ESCOBAR; LES PROMETE NO HABRÁ IMPUNIDAD

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sostuvo una reunión con los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, con quienes se comprometió a continuar con las investigaciones para esclarecer el caso y que no haya impunidad.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Monterey, Nuevo León, el mandatario nacional expresó que las autoridades federales estarán pendientes del caso e hizo un llamado a la población para que continúe contribuyendo, ya que ayuda mucho la transparencia y la denuncia para hacer justicia, según dijo.

“Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa y pues como padres están muy dolidos, desechos y hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad”, señaló el político tabasqueño.

“Y en eso coincidimos con el Gobernador [Samuel García Sepúlveda] y con las autoridades de Nuevo León. Vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también porque ayuda mucho la transparencia, la denuncia y la crítica. Que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se conformó un grupo interinstitucional y que hay comunicación constante con los padres de la joven, para continuar brindando el apoyo correspondiente.

El funcionario federal destacó que el viernes 13 de mayo del 2022 se llevaría a cabo una reunión en la Fiscalía estatal junto con los padres de la joven, para que se revisen los avances, el estatus de la investigación y que se escuche a las víctimas indirectas, con el propósito de agotar todas las líneas de investigación, lo cual fue instrucción del Presidente López Obrador.

Además, Mejía Berdeja dio a conocer que respecto al caso hay dos peritajes, enfatizando que se han realizado trabajos para investigar personas que pudieron haber coincidido en el perímetro donde se desarrollaron los hechos. Asimismo, recordó que se reclasificó el delito de desaparición a feminicidio.

“Por instrucción directa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez [Velázquez], el día de hoy se celebrará en la Fiscalía General de Justicia del Estado una reunión, a la que me han instruido asistir con la representación del Gobierno de México”, abundó.

“Para que el Ministerio Público; el fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero [Gutiérrez]; la fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa; el propio señor gobernador Samuel García, y, desde luego, la participación de los padres de Debanhi, para entre todos revisar los avances y el estatus de la investigación, y que se escuche a las víctimas indirectas, a los padres, a los deudos”, informó Mejía Berdeja.

“La instrucción precisa del presidente es ir a fondo para que no quede ninguna duda, que se agoten todas las líneas de investigación con el compromiso total institucional y moral por esclarecer este caso [...] A partir del hallazgo del cuerpo, se reclasificó la carpeta de desaparición al delito de feminicidio y como tal tiene que agotar todos los protocolos que hay incluso jurisprudencia al respecto”, insistió el Subsecretario.