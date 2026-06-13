Padres de los 43 de Ayotzinapa denuncian cerco policial en Tlalpan que frustró mitin y diálogo con autoridades

Durante una rueda de prensa realizada en el Antimonumento a los 43, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, los familiares expresaron su inconformidad por la falta de avances concretos en el caso, cuestionaron el abandono de líneas de investigación relacionadas con el Ejército mexicano y reiteraron sus demandas de acceso a documentación militar, cooperación internacional y nuevas acciones para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno impidió el ingreso de 17 autobuses de estudiantes a la Ciudad de México mediante un operativo policiaco desplegado en la caseta de Tlalpan, lo que frustró la realización de un mitin y una mesa de diálogo que buscaban sostener este viernes con autoridades federales de primer nivel.

Los familiares anunciaron que se reorganizarán junto con normalistas y organizaciones sociales para continuar la lucha por la verdad.

Los familiares anunciaron que se reorganizarán junto con normalistas y organizaciones sociales para continuar la lucha por la verdad.

Denuncian bloqueo a normalistas en la caseta de Tlalpan

Los representantes de las familias señalaron que las actividades de protesta desarrolladas entre el 8 y el 12 de junio concluyeron sin que pudiera concretarse el encuentro solicitado con la titular de la Secretaría de Gobernación, así como con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con los familiares, desde el inicio de la jornada de movilizaciones enfrentaron un dispositivo de seguridad en los accesos a la capital. Indicaron que este viernes estaba prevista la llegada de estudiantes normalistas para participar en las actividades finales, pero los autobuses fueron detenidos en la caseta de Tlalpan.

Durante la lectura de un posicionamiento dirigido a las autoridades, los padres señalaron que desde 2024 fueron abandonadas las líneas de investigación que se habían desarrollado en años anteriores y demandaron conocer si existen nuevas rutas de indagatoria para avanzar en el caso.

Exigen retomar líneas de investigación sobre el Ejército

Asimismo, insistieron en que la Fiscalía General de la República retome las investigaciones relacionadas con información contenida en documentos militares y que se profundicen las pesquisas derivadas de los archivos obtenidos durante los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Entre las peticiones planteadas se encuentra la conformación de una comisión de trabajo integrada por familiares, asesores jurídicos y autoridades para analizar de manera exhaustiva documentación identificada como relevante para la investigación.

Los familiares también solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsar la extradición de ex funcionarios prófugos, entre ellos Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, al considerar que su participación es necesaria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Piden extradiciones y el regreso del GIEI

Además, demandaron el regreso del GIEI para que continúe brindando asistencia técnica a las investigaciones.

Durante la conferencia, María de Jesús Rodríguez Plata, madre de Jesús Giovanni Rodríguez Plata, reclamó la falta de resultados después de casi 12 años de búsqueda.

“Siempre que vamos lo mismo, lo mismo, que están en búsquedas, que están investigando, pero hasta la vez no sabemos nada, no sabemos nada de nuestros hijos, qué pasó, qué sucedió, qué les hicieron”, expresó.

“Nuestras armas son las fotos de nuestros hijos”

La madre de familia sostuvo que las reuniones periódicas con las autoridades no han derivado en información concreta sobre el paradero de los estudiantes y aseguró que las familias continuarán movilizándose hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido.

También cuestionó la revisión de los autobuses en los accesos a la Ciudad de México y rechazó que los familiares sean tratados como delincuentes.

“Nuestras armas son las fotos de nuestros hijos”, afirmó.

Por su parte, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, acusó a las autoridades de haber abandonado líneas de investigación que apuntaban hacia la participación de integrantes del Ejército y reprochó el despliegue policiaco implementado durante las movilizaciones.

Rechazan señalamientos y niegan intención de boicot

El padre de familia también rechazó las acusaciones dirigidas contra el movimiento de los familiares y estudiantes normalistas.

“Nosotros no estamos pagados por el PRI ni por el PAN. Nosotros luchamos cada vez que venimos”, afirmó.

Durante su intervención, González aseguró que las familias no tenían intención de interferir con actividades relacionadas con la inauguración del Mundial de Futbol que se desarrollaron en la capital y sostuvo que el propósito de la movilización era visibilizar la exigencia de verdad y justicia.

“A ver, no venimos a boicotear nada. Que no sean mentirosos. Veníamos a hacer nuestras actividades de pegar las caritas de los muchachos en todos los lados que se pudiera”, expresó.

Los familiares también rechazaron las acusaciones que los señalan como responsables de actos vandálicos o como integrantes de grupos de ultraderecha. En el documento leído durante la conferencia sostuvieron que se trata de madres y padres trabajadores que mantienen una demanda legítima por la presentación de sus hijos y que los estudiantes normalistas cuentan con sus propias formas de organización y pensamiento.

Asimismo, pidieron que no se inicien investigaciones penales contra padres, madres o estudiantes derivadas de las recientes protestas y denunciaron un proceso de criminalización en su contra.

Anuncian reorganización junto a organizaciones solidarias

Al término de la conferencia, los representantes del movimiento informaron que las actividades programadas para esta semana concluían sin que existieran condiciones para continuar las movilizaciones previstas en la capital debido al operativo de seguridad desplegado en los accesos a la ciudad.

No obstante, anunciaron que la retirada será temporal y que buscarán reorganizarse junto con estudiantes normalistas, organizaciones sociales y colectivos solidarios para definir nuevas acciones.

“Nos retiramos, pero nos vamos a reorganizar”, señaló uno de los voceros.

La rueda de prensa contó con el acompañamiento de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos dirigentes expresaron respaldo a las familias y reiteraron su exigencia de verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.