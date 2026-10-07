Padres de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán ante FGR

Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, contra Andrés Manuel López Beltrán, alias “Andy”, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, por la presunta comisión de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

La querella fue promovida por los colectivos integrantes del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., que señalaron a los acusados como responsables de un esquema de contratos irregulares, sobreprecios y simulación en la compra de fármacos inservibles o apócrifos mediante empresas fantasma.

En el documento entregado a la FGR, las organizaciones civiles describieron un entramado de corrupción al que atribuyeron el desabasto sistemático de medicamentos que derivó en la muerte de más de 5 mil niñas y niños en distintas regiones del país.

Las agrupaciones señalaron directamente a Olán Aparicio y a su firma Romedic S.A. de C.V. como beneficiarios de asignaciones millonarias directas provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), canalizadas por gobiernos estatales emanados de Morena.

Durante la entrega de la denuncia, el vocero del movimiento, Israel Rivas Bastida, afirmó que los colectivos cuentan con evidencia respecto a la adquisición de tratamientos con baja calidad terapéutica que perjudicaron la efectividad de las quimioterapias aplicadas a los menores de edad.

“¡Se robaron el dinero de los medicamentos! Nos estamos querellando y estamos denunciando jurídicamente a Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como ‘Andy’, y Amílcar Olán Aparicio, que funge, todos lo sabemos de una u otra manera, como prestanombres de muchas empresas”, acusó el vocero.

Rivas Bastida sostuvo que personal médico expresó dudas respecto a la calidad de los fármacos oncológicos y que esas dudas se reflejaron en la respuesta de los pacientes. “Es que bueno, el efecto del medicamento se ve en las tasas de sobrevivencia, los niños que están bajo tratamiento no están reaccionando de la misma manera”, aseveró. Añadió que existen represalias contra el personal de salud que intenta denunciar esas irregularidades.

El activista también cuestionó la narrativa oficial respecto al origen del desabasto. “El desabasto sigue, continúa. Tristemente esta situación de que las farmacéuticas estaban vendiendo y que eran una mafia y que dejaron ver un velo ideológico es simplemente un vil embuste y un vil robo para que se enriqueciera un grupo político”, recriminó.

Las organizaciones informaron que la querella busca que el Ministerio Público Federal investigue la cadena de mando completa y alcance a todas las personas que resulten responsables dentro y fuera de la administración pública.

Se trata de una acción legal consecutiva impulsada por los colectivos, que en años anteriores presentaron recursos penales contra otros altos ex funcionarios del sector salud por la falta de entrega oportuna de quimioterapias.

Ante eventuales respuestas oficiales, la representación de las familias desestimó anticipadamente posibles descalificaciones desde el Ejecutivo federal. “Le queremos decir a la Presidenta Sheinbaum que no se preocupe, que nosotros sí estamos haciendo un acto político en este momento: todo acto jurídico es un acto político en sí mismo y el delito es un acto que daña precisamente políticamente a la sociedad porque se rompe este pacto social en el que vivimos todos”, puntualizó Rivas Bastida.