Padres de niños con cáncer denuncian ante FGR a López-Gatell por genocidio y discriminación

Un grupo de 220 padres de niños con cáncer, quienes exigen medicamentos oncológicos y quimioterapias para sus hijos, presentaron, alrededor de las 13:00 horas de este jueves 1 de julio, una denuncia por los delitos de genocidio, discriminación y de comisión por omisión, ante la Fiscalía General de la República, contra Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal.

En una declaración a medios afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, Andrea Rocha Ramírez, abogada de los familiares de los enfermos, informó que la denuncia es derivada de las declaraciones que dio el subsecretario, así como por la falta de medicamentos oncológicos que han padecido los menores y que no han cumplido con las acciones que debe como funcionario federal.

“Derivado de que a los papás nos llamó que somos solo 20 personas, quiero decirles que todos los papás que están en el amparo, de verdad se les rompe el corazón a las mamás y empezaron a llorar, mencionaron que ellas tienen que vivir un viacrucis para que ellas lleguen a la clínica y les digan que sus quimioterapias no las tienen”, indicó la litigante.

Rocha Ramírez detalló que la denuncia fue firmada por 15 padres y que es la sexta que interponen, además de que en las cinco anteriores también se incluía al subsecretario, así como al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud Federal (SSa).

La abogada afirmó que se configura el delito de genocidio, porque el desabasto de medicamentos oncológicos atenta contra la vida y la integridad de los menores enfermos de cáncer, por lo que la sanción contra el funcionario federal, sería de entre 5 y 20 años de prisión, así como una multa de 2 mil a 7 mil pesos.

La litigante dijo que también se configuró el delito de discriminación, porque a los menores se les está restringiendo su derecho a la salud, mientras que el de comisión por omisión es porque el subsecretario, entre sus funciones, tiene la obligación de salvaguardar y ver que efectivamente lleguen los medicamentos oncológicos a todo el País.

“Lo único que ha hecho es atacar a los padres y a las madres de familia de los niños con cáncer llamándolos golpistas [...] No son golpistas, son padres de familia que ejercen su derecho a la salud [...] Quiero decirle que con la entrevista que dio confirma que no nos quiere ayudar y que actúa de manera dolosa, porque esos comentarios tienen dolo en contra de los padres y de las madres, así como de las niñas y de los niños”, enfatizó Rocha Ramírez.

La abogada que representa a 220 padres de niños enfermos de cáncer que radican en diversos estados del país, pidió al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que actúe en este caso y se pueda judicializar una carpeta de investigación contra el López-Gatell Ramírez.

Ayer miércoles 30 de junio, a través de un comunicado -firmado por el Movimiento Nacional por la Salud, la Fundación Nicoatole, Cero Desabasto, Fundación Mayrita, De Corazón A.C., Movimiento por la Salud y la Integridad Social, además de Es Por Tu Amor A.C.-, los inconformes rechazaron las declaraciones de López-Gatell Ramírez.

Aseguraron que las declaraciones de López-Gatell Ramírez son insensibles y representan un daño moral hacia ellos y hacia sus hijos. Ese mismo día, bloquearon por varias horas la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, para exigir medicamentos oncológicos y quimioterapias para los menores, así como la renuncia del subsecretario.

“Fuera Gatell, fuera Gatell”, son algunas de las consignas de los familiares de los niños con cáncer, luego de que el funcionario federal subrayó, el pasado 27 de junio, que la narrativa que se ha manejado en los diversos medios de comunicación respecto al desabasto de medicamentos oncológicos, es usada con fines ‘golpistas’.

“Hugo López Gatell: como los niños no son tu familia para ti esto es un golpe de Estado pero para el pueblo es una negligencia”, “Queremos medicamentos”, “Abasto de medicamentos de inmediato”, “Con la salud no se juega”, y, “AMLO empeña tu Palacio, no tu palabra que no vale nada”, dicen algunas pancartas portadas por los manifestantes.

La protesta es parte de una jornada nacional de manifestaciones de parte de grupos organizados de padres de niños enfermos de cáncer en otras ciudades del país, donde también, según han denunciado, se padece la falta de fármacos oncológicos y de quimioterapias.

A pesar de la lluvia, alrededor de 50 personas protestan en la Avenida Capitán Carlos León -donde se ubican las nueve entradas a la Terminal 1 del AICM-, tanto de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., como algunas provenientes de la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, de la organización no gubernamental Trabajando por tu Salud.

Los manifestantes aseguraron que no se retirarían del lugar hasta tener una respuesta efectiva de las autoridades federales, y que se comiencen a dispensar los medicamentos para el tratamiento de sus hijos, tal y como se los han venido prometiendo.

Los padres de niños con cáncer retiraron el bloqueo de Circuito Interior, a la altura del Aeropuerto, una vez que los representantes del Gobierno Federal les entregaron la documentación que comprueba la entrega de medicamentos oncológicos en 25 almacenes estatales.

Los coordinadores de Abasto y de Distribución del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Adalberto Javier Santaella Solís y María Teresa Garrido Lozada, respectivamente, entregaron la documentación impresa a los padres de familia, aunque no calcularon el nivel de avance del abastecimiento.

Santaella Solís afirmó que se coordinarán con los familiares de los niños con cáncer para confirmar el avance en la distribución, ya que el porcentaje de la adjudicación de los contratos de compra es del 72 por ciento. Sin embargo, el funcionario federal no quiso dar una fecha para cuando se completará.

“Nosotros estamos trabajando, llevamos el 72 por ciento de la compra y la intención es a la brevedad ya tener el 100 por ciento de todas las claves y mantenerlas desde aquí para adelante”, afirmó el coordinador de Abasto del INSABI.

DESABASTO DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON CÁNCER SE USA CON FINES ‘GOLPISTAS”: LÓPEZ-GATELL

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal subrayó que la narrativa que se ha manejado en los diversos medios de comunicación respecto al desabasto de medicamentos para niños con cáncer, es usada con fines ‘golpistas’.

Durante su intervención en el programa de televisión ‘El Chamuco TV’, transmitido por el Canal 22 -de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, el funcionario federal señaló que dicha campaña la posicionaron grupos de derecha a nivel internacional, mismos que buscan crear simpatía con una visión ‘casi golpista’.

“Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe golpe, golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más haya del país de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, advirtió el subsecretario.

El 23 de junio se realizó una reunión entre autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y padres de niños con cáncer para informar a estos últimos, respecto a los avances en la entrega de medicamentos, oncológicos, mismos que debieron llegar a los hospitales.

Las autoridades de Salud Federal sostuvieron una reunión con una comitiva de padres de familia de niños con cáncer y les aseguraron que a partir del 26 de junio estarían llegando los fármacos, provenientes de Corea del Sur, para su inmediata distribución en las instituciones donde hace hace falta y se ha denunciado desabasto.

Sin embargo, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, indicó en una carta, que a pesar de las promesas hechas por el presidente López Obrador, así como por los titulares de las secretarás de Salud (SSa) y de Gobernación (SEGOB), Jorge Alcocer Varela y Olga Sánchez Cordero Dávila, respectivamente, no había llegado medicamento a ninguno de los hospitales donde se requería y tampoco tenían noticias al respecto, por parte de los funcionarios federales.