Padres de periodista secuestrada en Veracruz imploran a Sheinbaum intensificar búsqueda

Los padres de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, privada de la libertad el 2 de junio en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz, se trasladaron a Coatzacoalcos para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforzara e intensificara las labores de búsqueda de su hija, quien permanecía sin ser localizada pese a los avances reportados por las autoridades.

Los familiares de la comunicadora, acompañados de amigos y colegas, portaron lonas con mensajes en negro y rojo que demandaban la aparición de Guzmán Ramírez “viva y libre”, en los exteriores de las instalaciones de Astilleros de Marina, donde la Presidenta de la República ofreció su conferencia matutina.

La madre de la periodista logró acercarse a la Mandataria nacional al término del acto y le planteó el caso de forma directa.

“Que no me desespere, que va aparecer”, relató la madre, al describir la respuesta de Sheinbaum Pardo.

Según la versión de los familiares, la Presidenta les comunicó que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, revisaba personalmente el caso.

La mujer, visiblemente afectada, expresó entre lágrimas: “Gracias, gracias”, al concluir el breve encuentro con la mandataria.

En entrevista previa, la madre de la periodista describió el desgaste que el plagio había ocasionado en la familia, particularmente en los hijos de la comunicadora, entre ellos una menor de edad.

“Es un momento difícil para los familiares. Muy difícil, demasiado difícil, es destrozante, la verdad”, afirmó.

Aseguró no tener conocimiento de amenazas previas contra su hija y destacó que era una persona responsable en el desempeño de su labor.

Ante las autoridades, pidió acciones concretas.

“A las autoridades que sigan reforzando la búsqueda, que sea más intensa, por favor”.

La madre también lanzó un llamado directo a los captores.

“Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija, es lo único que yo les pido”.

En paralelo, durante la misma conferencia matutina, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Fiscal General del Estado de Veracruz, informó que las investigaciones registraban avances en la identificación del vehículo presuntamente utilizado por los captores, a partir del análisis de videograbaciones.

“Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento”, señaló.

Jiménez Aguirre precisó que los operativos de búsqueda se habían extendido a los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa, en coordinación con elementos de la Policía Ministerial, la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

A más de 72 horas del plagio, las autoridades no habían informado sobre detenidos ni sobre el paradero de la periodista.

La Fiscal subrayó el carácter prioritario del caso al enmarcarlo en una perspectiva de género.

“Más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un País y en un Estado encabezado por mujeres es prioritaria la búsqueda y localización de una mujer”, expresó.

También confirmó que continuaban las entrevistas con familiares y personas cercanas a la víctima, así como trabajos de inteligencia sobre sus comunicaciones.

Cuestionada sobre si el secuestro guardaba relación con la labor periodística de Guzmán Ramírez, Sheinbaum Pardo se abstuvo de adelantar conclusiones.

“Hasta que no se hagan todas las investigaciones, no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla”, sostuvo.

Aseguró además que la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, trabajaba en coordinación con el Gobierno federal para garantizar la seguridad del gremio periodístico y de la población en la entidad.

Guzmán Ramírez fue privada de la libertad la mañana del 2 de junio en su domicilio ubicado en la Calle Balderas de la Colonia Primero de Mayo, en Nanchital, por un grupo de hombres armados que irrumpió en la vivienda.

El caso adquirió difusión nacional tras la circulación de un video grabado por la propia periodista momentos antes de ser capturada.