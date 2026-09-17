PAN abre puertas a hija de Ruffo para candidatura en Baja California

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Baja California informó que Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador Ernesto Ruffo Appel, tiene abierta la posibilidad de registrarse como aspirante a la candidatura a la Gubernatura de esa entidad.

Lizbeth Mata Lozano, dirigente estatal del PAN en Baja California, explicó en conferencia de prensa que el acercamiento partió de la propia interesada, quien expresó su intención de participar en el proceso interno días antes del anuncio.

“Anunciarles que hemos tenido diálogo con Verónica Ruffo, quien ha manifestado un interés de encabezar la causa principalmente del preso político que es su padre Ernesto Ruffo Appel y hemos abierto la conversación a su participación”, declaró Mata Lozano.

Añadió que la definición corresponde a la aspirante.

“Ha manifestado su interés por participar, lo ha hecho relativamente hace algunos días, la apertura es la invitación a su registro con nuestro proceso interno, ella tendrá que anunciar su intención de participar y aquí en Acción Nacional es bienvenida”.

El procedimiento que deberá cumplir consiste en formalizar su registro, tal como lo hicieron los demás aspirantes, acudir posteriormente a un foro de participación ciudadana durante octubre de 2026 y someterse en noviembre del mismo año a una medición de percepción ciudadana.

Los aspirantes que ya completaron su registro ante el partido son Héctor Osuna, Ignacio Anaya, Margarita Sánchez y Eva María Vázquez.

En el caso de Morena, el partido ya perfiló como virtual candidata a Julieta Ramírez, Senadora con licencia que mantuvo cercanía con la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Verónica Ruffo incrementó su presencia pública en México tras la detención de su padre en julio de 2026.

Ruffo Appel fue el primer Gobernador emanado de la oposición en Baja California, cargo que ocupó de 1989 a 1995 bajo las siglas del PAN.

La hija del ex Gobernador ha sostenido que la Fiscalía General de la República abrió la indagatoria contra Ruffo Appel por motivos de persecución política.

“Mi papá es un preso político”, afirmó días después de la aprehensión.

Según las pruebas presentadas por la FGR, Ruffo Appel es acusado de encabezar una presunta red de huachicol fiscal que, únicamente entre enero y julio de 2025, habría realizado operaciones ilegales por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos.

El ex Mandatario estatal permanece recluido, mientras su entorno familiar ha solicitado que enfrente el proceso judicial desde su domicilio.