PAN acusa que Ruffo Appel es preso político; Morena lo niega

Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, fue señalado como preso político por legisladores del Partido Acción Nacional, luego de su detención el jueves anterior por parte de la Fiscalía General de la República, en el marco de una investigación por presunto contrabando de combustible.

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó el arresto como una afrenta a la historia democrática de México.

En conferencia realizada en la Cámara de Diputados, López Rabadán sostuvo que Ruffo Appel fue el primer opositor en ganar una Gubernatura en el País y que resulta inaceptable que, en un entramado de autoridades municipales, estatales y federales presuntamente coludidas en la venta ilegal de hidrocarburos, sea un ex funcionario sin cargo vigente quien enfrente prisión.

“Es claro que hoy es un preso político, porque yo no puedo aceptar que en un tema tan lastimoso como el huachicol fiscal, en donde hay un entramado de autoridades municipales, estatales y federales, a la persona que metan a la cárcel sea una persona de oposición que ni cargo tenía”, expresó.

López Rabadán recordó que la jueza que determinó la detención de Ruffo Appel obtuvo su cargo en la elección judicial de 2025 a través de los llamados “acordeones”, y advirtió que ello representa un riesgo para la imparcialidad de las resoluciones judiciales en el País.

Consideró además que el arresto constituye una cortina de humo frente a la crisis política que enfrenta la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente nacional del PAN en dos ocasiones, señaló en entrevista telefónica que Ruffo Appel es utilizado como “chivo expiatorio” para desviar la atención del desgaste político que atraviesa la administración estatal de Baja California.

Bravo Mena, quien dijo conocer a Ruffo Appel desde hace aproximadamente 40 años, cuando este dirigía una empresa pesquera en Ensenada, defendió su trayectoria como Alcalde y Gobernador y pidió un juicio apegado a derecho.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al PRI y al PAN de intentar disfrazar a Ruffo Appel de víctima política para evitar el debate sobre los delitos que presuntamente cometió.

A través de un mensaje en redes sociales, Montiel afirmó que el proceso judicial en su contra no corresponde a una persecución, sino a una red de contrabando de combustible que habría generado un desfalco superior a los 4 mil millones de pesos al erario público.

“El PRIAN y sus aliados intentan disfrazar a Ernesto Ruffo de ‘preso político’ porque el debate de fondo no les conviene. Convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos”, posteó la dirigente morenista.

Montiel señaló que el esquema de contrabando operaba mediante el cruce simulado de trenes vacíos por la frontera para introducir combustible de manera ilegal, y sostuvo que dicha red operó durante años gracias a amparos otorgados por jueces del entonces Poder Judicial, previo a la reforma impulsada por el oficialismo.

Afirmó que la investigación contra Ruffo Appel lleva un año en curso y que la defensa hacia el ex gobernador responde al temor de un “efecto dominó” que exhibiría a otros actores involucrados en el mismo esquema.