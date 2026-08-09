PAN alista iniciativa para regular derecho de réplica en las mañaneras

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión impulsarán una iniciativa de ley para garantizar el derecho de réplica dentro de las conferencias de prensa del gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum, conocidas como “mañaneras”.

“El PAN va a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República”, explicó Romero Herrera en un comunicado.

El dirigente del PAN argumentó que, bajo el principio de equidad, si el gobierno federal exige derecho de réplica, en los medios de comunicación privados, la oposición y la ciudadanía deben contar con la misma garantía cuando se difunda información que consideren falsa o tendenciosa desde el micrófono presidencial.

El anuncio de Romero ocurre en medio de los señalamientos de censura que ha recibido el gobierno federal por los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Pese a las críticas, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que las medidas no limitan la labor de los medios de comunicación.

El pasado 4 de agosto, Sheinbaum incluso precisó que las sanciones económicas se limitan exclusivamente al incumplimiento de tres obligaciones administrativas, sin interferir de ningún modo con los contenidos informativos o de opinión: no publicar su propio código de ética, no nombrar a su defensor de audiencias y no establecer un mecanismo claro para recibir quejas de la ciudadanía.

Señalamientos de persecución y control a medios

De acuerdo con el líder del blanquiazul, la conferencia matutina debe dejar de ser un espacio de “propaganda ideológica” utilizado para perseguir a los opositores y calumniar a quienes no apoyan al gobierno federal.

El dirigente panista enfatizó que desde espacio se “fabrican culpables” sin pruebas suficientes, basándose únicamente en los comentarios que hace Sheinbaum durante sus conferencias.

Como ejemplo de esta situación, Romero citó el caso del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de presunto huachicol fiscal.

Ante este caso, señaló que el ex gobernador ha sido señalado públicamente en la mañanera como culpable de un delito antes de que concluya su proceso penal.

Asimismo, el dirigente de Acción Nacional alertó que, bajo el argumento de la protección a las audiencias, el gobierno busca controlar los contenidos que se difunden en radio y televisión y calificó estas medidas como una “censura disfrazada” con la que se pretende terminar con las libertades ciudadanas.