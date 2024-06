Aunque reconoció la amplía ventaja en el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de México, Marko Cortés Mendoza, el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, confirmó que impugnarían la contienda, debido a que, según él, no fue “ni limpia, ni legítima”, además de que hubo una “elección de Estado”, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador intervino en varias ocasiones, violando la ley electoral.

Con un 95.2352 por ciento de las actas computadas (162 mil 517 de 170 mil 648) y con una participación ciudadana de 60.9253 por ciento (56.1 millones de personas de la Lista Nominal), el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral cerró a las 20:05 horas del 3 de junio.

Con ello se confirmó que Claudia Sheinbaum era virtual ganadora de la Presidencia de México, con el 59.3577 por ciento de de la votación, lo que se traducía en 33 millones 226 mil 602 votos, 33 millones 135 mil 080 sufragios obtenidos en territorio nacional y 91 mil 522 en el extranjero.

Ello representó una diferencia de 31.4521 puntos porcentuales o 17 millones 605 mil 876 votos sobre el segundo lugar, que le correspondió a Xóchitl Gálvez Ruiz, quien obtuvo 27.9056 por ciento de las preferencias electorales, lo que se traducía en 15 millones 620 mil 726 votos, 15 millones 534 mil 168 sufragios obtenidos en territorio nacional y 86 mil 558 en el extranjero.

“Defenderemos cada voto emitido por @XochitlGalvez y por cada una de nuestras candidatas y candidatos. También, vamos a impugnar porque esta fue una elección de Estado en la que el Presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la Constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal y todo esto generó una enorme inequidad en la contienda”, escribió el CEN del PAN en sus redes sociales.

“Seguiremos defendiendo a nuestro País desde las cámaras del Congreso de la Unión y también desde nuestros buenos gobiernos locales. Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también señalamos que la elección no fue limpia, ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja”, enfatizó Cortés Mendoza.

Asimismo, anunció que los equipos jurídicos de Acción Nacional estaban revisando las actas, para cotejarlas en los cómputos distritales que se realizarían el miércoles 5 de junio, “porque vamos a defender cada voto de las y los mexicanos, aunque según el PREP la diferencia es amplia vamos a impugnar, porque no podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado”.

“En la que el presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda”, abundó.

“Lamentamos profundamente que nuestra coalición junto con las diversas organizaciones de la sociedad civil no hayamos logrado convencer a la gente de lo mal que van las cosas en el país, que no hayamos logrado convencer a la mayoría del enorme riesgo autoritario que enfrentamos, que no hayamos logrado hacer propuestas lo suficientemente atractivas para movilizar a la sociedad, que no hayamos logrado sumar a la mayoría a nuestro proyecto, nos sorprendió que no se reflejó en las urnas el entusiasmo social que se sentía en las calles”, agregó.

“Es muy preocupante, porque según el PREP los votos favorecen a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes. Somos demócratas y siempre reconoceremos la voluntad mayoritaria cuando esta sea realmente legítima, por lo que no podemos dejar de denunciar e impugnar cuando se violentó reiteradamente la Constitución y la ley electoral, cuando nunca se garantizó piso parejo”, insistió Cortés Mendoza.

“Reconocemos, expuso, que presionados, comprados, manipulados o convencidos, la mayoría votó por la presidenta electa, pero le recordamos que una mayoría no es unanimidad. La mayoría no anula la pluralidad del país”, dijo.

“A la candidata ganadora conforme a los resultados del PREP, en su momento y después de que el Tribunal Electoral analice la legalidad constitucional de la elección, podríamos tomarle la palabra de dialogar de forma abierta y transparente con la oposición y para que demuestre con hechos sus palabras de “respetar la democracia constitucional”, enfatizó.

“Porque sin diálogo con los partidos políticos de oposición, con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil todas sus palabras son y serán pura demagogia. Lamentablemente, México vuelve a tener un partido hegemónico, el partido del gobierno, una presidencia sin límites en su poder, sin contrapesos y con una agenda contraria a la división de poderes”, concluyó.

Cuestionado respecto al anuncio del Partido Acción Nacional, de que impugnaría la elección presidencial, por haber sido de “Estado”, López Obrador respondió que tenía la conciencia tranquila y que sus adversarios debían “tratar de comprender” los resultados, porque seguían “pasmados”.

“Yo pienso que ellos deben respirar profundo, hacer una reflexión seria, y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión, vivimos en un país libre y no tenemos nada que temer, tenemos nuestra conciencia tranquila”, afirmó el Presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que sus adversarios de la oposición seguían“sorprendidos” con los resultados electorales, que dieron la victoria a Sheinbaum Pardo, debido a que “vivieron en una burbuja” de desinformación y manipulación.

“No les gusta a nuestros adversarios, porque ellos tienen otra información, tienen otros datos y han sido desinformados, los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo, todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos, no esperaban eso”, explicó.

“Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país y esos oligarcas, pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación, y muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa“, finalizó.