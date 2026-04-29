PAN celebra que EU haya hecho acusación por narcotráfico contra Rocha Moya

El PAN celebró desde el Senado las acusaciones en Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Morena.

Durante la sesión de este miércoles, el Senador Ricardo Anaya consideró como una buena noticia que el Gobierno de Estados Unidos esté realizando señalamientos e investigaciones en contra del Mandatario estatal.

Además, solicitó que Rocha Moya comparezca ante el Senado para aclarar la situación y que se lleven a cabo las indagatorias necesarias.

“Ya es oficial que hay una acusación formal por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya, yo pedí en esta tribuna hace dos sesiones y lo hice por escrito, yo quiero decir que durante las sesiones de la comisión permanente vamos a exigir la presencia de Rocha Moya, que haya claridad y que explique cómo es que tiene una acusación de narcotráfico en Estados Unidos”.

Durante la misma sesión, la Senadora Lilly Téllez afirmó que para México es un “día feliz” que se haya emitido este tipo de señalamiento.

Señaló que desde la oposición ya se habían hecho acusaciones en el sentido de que dentro de Morena existen funcionarios presuntamente vinculados con el narcotráfico.

“El País en este momento está feliz, se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el Gobernador Ruben Rocha. Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el Gobernador Rubén Rocha. Lamento que la justicia tenga que venir de otro País, que la justicia no se haga en México”.

Ambos legisladores coincidieron en respaldar que se realicen las investigaciones correspondientes y sostuvieron que Rocha Moya debería separarse del cargo mientras se esclarecen los hechos.

Asimismo, consideraron que esta medida también debería aplicar para otros funcionarios señalados, como el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el Senador Enrique Inzunza.