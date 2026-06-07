PAN denuncia en Corte Penal Internacional a AMLO por presuntos delitos de lesa humanidad

El Partido Acción Nacional presentó este 7 de junio una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, por posibles delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión al frente del Gobierno federal de 2018 a 2024. La acción legal fue anunciada en Ciudad de México por la dirigencia nacional del partido político. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, señaló que el sexenio de López Obrador dejó un saldo de más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del territorio nacional bajo el control de los cárteles del narcotráfico. Cifras del Colegio de México respaldan parcialmente ese diagnóstico: durante el periodo comprendido entre 2019 y septiembre de 2024, el número de homicidios ascendió a 193 mil 377, la cifra más alta registrada en las últimas décadas frente a administraciones anteriores. En ese mismo periodo, los casos de personas desaparecidas sumaron 51 mil 837, casi el doble de los 33 mil registrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La denuncia panista sostiene que la crisis de inseguridad que atraviesa México no es producto de hechos delictivos aislados, sino de una colaboración deliberada y sistematizada del Estado mexicano que permitió, y en opinión del partido incluso propició, el establecimiento y el fortalecimiento del crimen organizado en el País. El documento señala que entre 2018 y 2024 se implementó una política de cesión de soberanía frente a los grupos criminales, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros estados. Germán Martínez, Diputado del PAN, afirmó en un video difundido en las redes sociales del partido que la ola de violencia registrada durante ese sexenio no fue resultado de la casualidad, sino de “una decisión política perfectamente sistemática y calculada” antes y después de que López Obrador llegara al poder. Por su parte, integrantes del partido precisaron que la estrategia de seguridad denominada “Abrazos, no balazos” no solo fortaleció a las organizaciones criminales, sino que “degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”. “Cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, estos acumulan dinero, armas, territorio e influencia y, tarde o temprano, ese poder se infiltra en la política”, señaló el PAN en su comunicado.