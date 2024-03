El PAN en el Senado solicitó la desaparición de poderes en Guerrero ante los hechos de violencia registrados en los últimos días y ante “la evidente ausencia” de la gobernadora Evelyn Salgado para mantener el orden.

“Lo que se vive en Guerrero no se había visto nunca en la historia de nuestro país, con la complacencia de las autoridades”, señaló Julen Rementería, coordinador de las y los senadores del PAN.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, dijo que este tema no se enlistó en la Gaceta para analizar si procede o no la desaparición de poderes, porque no se entregó a tiempo la solicitud.

Ante ello, Rementería acusó que se está bloqueando la propuesta. “Desde ayer a las 17:38 horas de la tarde dicen que no han podido localizar a la presidenta, así que francamente lo que vemos es un bloqueo”.

“La gobernadora de Guerrero está fugada”

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán sostuvo que la gobernadora de Guerrero está “fugada”, no fija posición, no defiende a sus ciudadanos y no es capaz de ponerle un alto a la delincuencia organizada, al tiempo que calificó como “inhumanos” los videos que circularon en redes sociales en las que se cobra piso a operadores de transporte público.

“Por eso es necesario que se analice la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y que por fin se ponga un límite al crimen organizado que está lastimando a las familias de Guerrero”, reiteró.

Qué dice la propuesta del PAN

En el texto de la solicitud, la bancada panista establece que después de tantas crisis de violencia, inseguridad, corrupción y desastres naturales en los que la gobernadora no sabe cómo actuar, es necesario restituir el orden constitucional y el orden público que las y los guerrerenses se merecen.

También enfatiza que el gobierno de Evelyn Salgado se ha caracterizado por sus altos índices de criminalidad, que incluyen extorsiones, cobro de piso, torturas, lesiones, homicidios, y la presencia de carteles del crimen organizado, “lo que contrasta con el ausentismo que distingue a la gobernadora y su gobierno en horas críticas”.

El senador Félix Salgado Macedonio tachó al PAN de “politiqueros” por magnificar la violencia en Guerrero y acusó que solo se quiere descreditar a presidente Andrés Manuel López Obrador.

Violencia en Guerreo

Guerrero vive una crisis de violencia con enfrentamientos, secuestros masivos, extorsiones, asesinatos, ataques a transportistas y el recién asesinato de un normalista de Ayotzinapa.

Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, fue asesinado por policías en Tixtla, en el estado de Guerrero, el 7 de marzo.

Ayer, normalistas de Ayotzinapa irrumpieron en la sede de la Fiscalía de Guerrero, en la capital Chilpancingo, y lanzaron piedras, petardos e incendiaron once vehículos.

La protesta de los estudiantes ocurrió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que el policía acusado de asesinar al joven Yanqui Kothan Gómez Peralta se fugó.

La crisis de inseguridad y violencia contra transportistas de Guerrero también se han intensificado y las agresiones no paran. Entre este lunes 12 y martes 13 se dieron dos nuevos casos, uno en Chilpancingo y otro en Iguala, en tanto que el paro del servicio se ha extendido a otros municipios.

Sujetos armados dispararon contra una urvan en la base de la colonia Javier Mina, en la zona Centro, dejando como saldo el chofer muerto y una persona herida.

Esta semana, un video evidenció la violencia que viven transportistas de Acapulco. En la grabación se muestra cómo presuntos extorsionadores golpean con las manos y tablas de madera a trabajadores de una base de transporte público en el puerto, a la par que un tercero graba el momento.