PAN exige liberar a Ernesto Ruffo: ‘es preso político’, dice Jorge Romero

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, aseguró que el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es víctima de un uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno federal, al sostener que no existen pruebas suficientes para vincularlo con una presunta red de huachicol fiscal y cuestionar que permanezca recluido en un penal de máxima seguridad.

El dirigente panista afirmó que el caso representa una persecución contra un opositor y sostuvo que Ruffo Appel enfrenta un proceso sin elementos que justifiquen las medidas impuestas en su contra.

“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, declaró.

Romero Herrera también señaló que existen casos de integrantes de Morena que han enfrentado señalamientos por presuntos vínculos con grupos delictivos y, dijo, no han recibido el mismo trato por parte de las autoridades.

“La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno”, expresó el presidente del partido blanquiazul.

PAN pide que el proceso se conduzca con imparcialidad

El dirigente nacional del PAN afirmó que ninguna persona debe estar por encima de la ley cuando existan pruebas de la comisión de un delito, pero consideró que las instituciones de procuración de justicia no deben utilizarse para perseguir adversarios políticos ni para fabricar culpables. Asimismo, sostuvo que Ruffo Appel es una figura emblemática de la democracia mexicana por haber sido el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país.

En ese sentido, Romero Herrera aseguró que el proceso judicial presenta inconsistencias que, a su juicio, generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades: “La justicia (...) debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso”, afirmó.

El líder panista hizo un llamado a las autoridades judiciales para que valoren las pruebas con objetividad y conduzcan el proceso con estricto apego a la ley. Además, pidió la liberación del ex mandatario estatal al considerar que no existen elementos suficientes para mantener una medida cautelar de esa magnitud.

Las declaraciones del dirigente del PAN se producen luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la investigación contra Ruffo Appel tenga un trasfondo político, y afirmó que la indagatoria de la Fiscalía General de la República se desarrolló durante aproximadamente un año, a partir del aseguramiento de carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita.

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría ocasionado un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública. El pasado 23 de julio fue vinculado a proceso, junto con otras siete personas, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, mientras la investigación continúa y la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.