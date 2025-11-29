$!PAN pone a debate reforma a estatutos y ratifica sus principios en asamblea nacional

En la asamblea nacional celebrada este sábado, el Partido Acción Nacional discutió una reforma estatutaria orientada a abrir la militancia, renovar los métodos de selección de candidaturas y facilitar la incorporación de perfiles ciudadanos, mientras que reafirmó sus ejes de “patria, familia y libertad” como parte del relanzamiento del blanquiazul rumbo a las elecciones de 2027 y 2030.
El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, aseguró que el PAN se encuentra en un momento de “redefinición profunda” y adelantó que los cambios que la asamblea evalúa representan ‘la mayor modernización normativa en décadas’”.
Entre estos ajustes destacó la eliminación de todos los filtros para nuevos militantes, permitiendo que cualquier persona pueda afiliarse al partido “con un solo clic” y sin intermediarios. Esta apertura, señaló, busca acelerar la ampliación de la base panista y convertir al partido en un instrumento “auténticamente ciudadano”.
Apertura total y meritocracia en candidaturas
Como parte de la reforma estatutaria, Romero Herrera presentó una modificación “estructural” en los mecanismos internos para elegir candidaturas.
El nuevo modelo plantea una meritocracia abierta, en la que los aspirantes -militantes o ciudadanos sin afiliación- puedan competir en igualdad de condiciones, con base en su reconocimiento público y su capacidad de movilización.
“El PAN deja atrás la lógica de que las candidaturas se definen solo desde la dirigencia. La gente será la que decida quiénes son las mejores mujeres y hombres para competir”, afirmó.
El partido también propone abrir oficialmente las puertas a perfiles ciudadanos con liderazgo social, académico o comunitario, con la intención de ampliar su oferta electoral y reconstruir puentes con sectores alejados del panismo en los últimos años.
El mayor ‘ejército’ de operación política del PAN
Jorge Romero Herrera informó que el PAN construirá el mayor “ejército de tierra y digital” de su historia, integrado por 150 mil voluntarios que operarán tanto en calle como en redes sociales.
El objetivo, explicó, es garantizar una presencia permanente del partido y establecer una estructura de contacto ciudadano que funcione más allá de periodos de campaña.
“Vamos a hacer política todos los días, no solo en elecciones. Este ejército será el corazón del nuevo PAN”, dijo el dirigente, quien lo definió como un “sistema nacional de voluntariado” que funcionará en coordinación con los comités estatales y municipales.
PAN presume paridad y anuncia regla obligatoria de alternancia
El dirigente también destacó la propuesta de reforma a los estatutos sobre la alternancia obligatoria de género en todas las presidencias del PAN, desde los comités municipales hasta la dirigencia nacional.
La medida establece que cada relevo deberá ocuparlo de manera sucesiva una mujer y un hombre, lo que, aseguró, colocará al blanquiazul como el primer partido en México en adoptar esta regla de forma permanente.
Romero Herrera dijo que esta alternancia busca corregir brechas internas, fortalecer el liderazgo femenino y consolidar al PAN como una fuerza política comprometida con la igualdad sustantiva.
Reafirmación doctrinaria: patria, familia y libertad
Además de la agenda de reformas, la Asamblea incluyó un apartado dedicado a los principios doctrinarios del PAN. Romero Herrera reiteró que el proyecto político del partido seguirá sustentado en los valores de patria, familia y libertad, los cuales, afirmó, seguirán siendo el cimiento del discurso panista ante el nuevo contexto nacional.
“Los principios no se tocan; lo que cambia es la manera de llevarlos al presente”, señaló.
Gobiernos panistas y planes rumbo a 2027
Con respecto al panorama electoral, el dirigente delineó el camino hacia la elección intermedia de 2027, donde el PAN se fijó como meta recuperar la Cámara de Diputados y aumentar su presencia territorial.
Romero Herrera aseguró que el partido se prepara para llegar a ese proceso con una estructura fortalecida, nuevos mecanismos de selección y una narrativa renovada que conecte con clases medias, jóvenes y sectores que, dijo, “no encuentran representación en el actual gobierno”.
Cerró su discurso con un llamado a la unidad interna, al señalar que el PAN “necesita de todas sus corrientes y voces” para consolidar su relanzamiento. Afirmó que el partido está listo para “marcar la agenda pública” y convertirse de nuevo en un contrapeso real.