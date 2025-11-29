$!PAN pone a debate reforma a estatutos y ratifica sus principios en asamblea nacional

En la asamblea nacional celebrada este sábado, el Partido Acción Nacional discutió una reforma estatutaria orientada a abrir la militancia, renovar los métodos de selección de candidaturas y facilitar la incorporación de perfiles ciudadanos, mientras que reafirmó sus ejes de “patria, familia y libertad” como parte del relanzamiento del blanquiazul rumbo a las elecciones de 2027 y 2030.

El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, aseguró que el PAN se encuentra en un momento de “redefinición profunda” y adelantó que los cambios que la asamblea evalúa representan ‘la mayor modernización normativa en décadas’”.

Entre estos ajustes destacó la eliminación de todos los filtros para nuevos militantes, permitiendo que cualquier persona pueda afiliarse al partido “con un solo clic” y sin intermediarios. Esta apertura, señaló, busca acelerar la ampliación de la base panista y convertir al partido en un instrumento “auténticamente ciudadano”.



Apertura total y meritocracia en candidaturas

Como parte de la reforma estatutaria, Romero Herrera presentó una modificación “estructural” en los mecanismos internos para elegir candidaturas.

El nuevo modelo plantea una meritocracia abierta, en la que los aspirantes -militantes o ciudadanos sin afiliación- puedan competir en igualdad de condiciones, con base en su reconocimiento público y su capacidad de movilización.

“El PAN deja atrás la lógica de que las candidaturas se definen solo desde la dirigencia. La gente será la que decida quiénes son las mejores mujeres y hombres para competir”, afirmó.

El partido también propone abrir oficialmente las puertas a perfiles ciudadanos con liderazgo social, académico o comunitario, con la intención de ampliar su oferta electoral y reconstruir puentes con sectores alejados del panismo en los últimos años.