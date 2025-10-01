PAN y MC piden a la fiscalía de Morelos investigar corrupción del sector salud en gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a la fiscalía de Morelos investigar a los funcionarios y empresas involucrados en la entrega de contratos millonarios que se incumplieron durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
Las legisladoras exigieron la intervención de la fiscalía estatal, luego de que Animal Político reveló que en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco fueron creadas tres empresas que ganaron contratos por mil 161 millones de pesos, de los cuales 323 millones fueron pagados de forma irregular porque las compañías incumplieron con los servicios de entrega de medicamentos, de anestesia y de mantenimiento a equipo médico.
Las empresas que incumplieron son Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V., y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V.
Además, del lado del gobierno, Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, firmó 11 de 20 contratos entregados a estas compañías.
Noemí Luna, vicecoordinadora de los diputados federales del PAN, e Irais Reyes de la Torre, legisladora de MC y secretaria de la Comisión de Transparencia, consideraron que hay suficientes elementos para que la fiscalía de Morelos inicie una investigación.
“Hay indicios suficientes para que la fiscalía de Morelos, la Fiscalía General de la República, e incluso la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría de Morelos, puedan tomar acciones contra los servidores públicos y las empresas involucradas en esta red de corrupción”, comentó en entrevista la diputada Irais Reyes.
La diputada del partido naranja enfatizó que la corrupción en el sector salud no solo debe considerarse un acto criminal, sino un acto que atenta contra la vida y la dignidad de las personas, por lo que debe haber consecuencias penales y administrativas.
“Sabemos que la corrupción existe en todos los ámbitos del gobierno, pero me parece que es vergonzoso y vil meterse con la salud y la vida de las personas. Aquí estamos hablando de medicamentos, de tratamientos oncológicos, de mantenimiento de aparatos médicos”, aseveró la secretaria de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados.
La panista Noemí Luna coincidió con que la fiscalía de Morelos debe actuar “sin titubeos” para llamar a cuentas a todos los responsables, sin importar su cargo. Lo mismo pidió a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“No hablamos de simples anomalías administrativas, hablamos de contratos por más de mil millones de pesos entregados a empresas sin capacidad técnica, muchas creadas meses antes de ser beneficiadas y que no cumplieron con la entrega de medicamentos, mantenimiento de hospitales ni servicios esenciales”, expresó Noemí Luna.
Las diputadas de oposición advirtieron que el caso de Morelos es una muestra de la corrupción que se ha registrado desde que Morena gobierna el país.
“Es como si se estuviera destapando una cloaca de corrupción dentro de Morena. Lo que vemos ahorita son señalamientos, pero esperamos que se llegue hasta las últimas consecuencias en todos los casos”, mencionó Irais Reyes.
La vicecoordinadora de los diputados del PAN también cuestionó los actos de corrupción cometidos por los integrantes de Morena.
“Es inaceptable que quienes llegaron al poder prometiendo honestidad terminen repitiendo y agravando las peores prácticas del pasado. Morena y sus gobiernos han hecho de la corrupción un modelo de operación política”, expresó Noemí Luna.