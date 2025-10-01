PAN y MC piden a la fiscalía de Morelos investigar corrupción del sector salud en gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a la fiscalía de Morelos investigar a los funcionarios y empresas involucrados en la entrega de contratos millonarios que se incumplieron durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Las legisladoras exigieron la intervención de la fiscalía estatal, luego de que Animal Político reveló que en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco fueron creadas tres empresas que ganaron contratos por mil 161 millones de pesos, de los cuales 323 millones fueron pagados de forma irregular porque las compañías incumplieron con los servicios de entrega de medicamentos, de anestesia y de mantenimiento a equipo médico.

Las empresas que incumplieron son Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V., y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V.

Además, del lado del gobierno, Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, firmó 11 de 20 contratos entregados a estas compañías.

Noemí Luna, vicecoordinadora de los diputados federales del PAN, e Irais Reyes de la Torre, legisladora de MC y secretaria de la Comisión de Transparencia, consideraron que hay suficientes elementos para que la fiscalía de Morelos inicie una investigación.