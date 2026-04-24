$!PAN y PRI frenan solicitud de comparecencia de Gobernadora en el Congreso de Chihuahua

Guzmán Argueta argumentó que los hechos no pueden considerarse aislados, ya que ponen en duda la soberanía nacional y la legalidad en el ejercicio del poder público.

La petición, presentada mediante un punto de acuerdo por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta en representación del grupo parlamentario de Morena, fue desechada con 17 votos en contra.

Diputados del PAN y el PRI del Congreso del Estado de Chihuahua rechazaron la comparecencia de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, solicitada por la bancada de Morena para que acudiera a explicar la presencia de dos agentes estadounidenses en un operativo de autoridades estatales.

“Nuestra legislación es clara: desde la Constitución se establece que los estados de la Federación no pueden, bajo ninguna circunstancia, celebrar convenios, acuerdos o tratados con gobiernos extranjeros. Es decir, la Gobernadora no tiene facultades para realizar, por cuenta propia, ningún tipo de arreglo con otro país, y menos aún con uno que recientemente ha agraviado a México... como si se tratara de territorio propio”, dijo la morenista.

El Diputado por el PRI, Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, quien preside la Mesa Directiva del Congreso de Chihuahua, argumentó que aunque es válido el debate sobre la vulneración de la soberanía con la presunta operación de elementos de la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos, conocida como CIA, en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, aseguró que el verdadero fondo del debate es el derecho a la salud, ya que en dichas acciones policiacas fue desmantelado un laboratorio clandestino para la fabricación de sustancias ilícitas.

“Mientras unos ponen el acento únicamente en la soberanía, nosotros vemos el impacto directo en la vida de las personas. Menos drogas circulando, menos riesgo para niños, niñas y jóvenes, y una acción concreta para quienes dañan a nuestra sociedad”, enfatizó el Diputado priista

“No es minimizar la soberanía, es entender que el Estado Mexicano tiene la obligación de equilibrar principios y derechos. De nada sirve defender la soberanía en el discurso, si en la realidad no protegemos la salud, ni la seguridad de nuestra gente, porque mientras discutimos en lo político, el crimen organizado no debate, opera”.