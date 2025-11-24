PAN y PRI rechazan estar detrás de bloqueos de transportistas y agricultores

El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional rechazaron las acusaciones de la Secretaría de Gobernación respecto a que la oposición estaría detrás de los bloqueos carreteros realizados por transportistas y productores agrícolas este lunes en al menos 25 estados del País.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó de “ridículo” vincular a su partido con las protestas y señaló que los transportistas cuentan con el respaldo total de Acción Nacional.

“Si miles de transportistas están dispuestos a cerrar carreteras, no es por gusto, es por desesperación. Por años han exigido seguridad, mejores condiciones y diálogo”, declaró Romero Herrera.

El dirigente panista advirtió que los robos, desapariciones, homicidios y cobro de piso habían escalado a niveles alarmantes y pidió al Gobierno federal instalar una mesa nacional de diálogo.

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, lamentó que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, “no mostrara empatía con las y los mexicanos que son víctimas de la violencia en las carreteras”.

Sseñaló que en las carreteras del País se registran más de 670 asaltos diarios a transportistas y viajeros, y que el PRI cerraría filas con los trabajadores.

Este mismo lunes, Rosa Icela Rodríguez Velázquez acusó en conferencia de prensa que detrás de los bloqueos existen intereses políticos de líderes vinculados al PRI, al PAN y al Partido de la Revolución Democrática.

“Aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos: pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. No es que yo lo diga, ellos tienen una historia política”, afirmó la titular de la Segob.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se desmarcó de las declaraciones de Rodríguez Velázquez y aseguró que no contaba con elementos suficientes para secundar dichas afirmaciones.

“Respeto las expresiones de los secretarios de Estado. No tengo por qué desautorizarlas ni descalificarlas, ni tampoco negarlas. Pero yo no tengo elementos para poder hacer una afirmación así”, declaró Monreal Ávila en San Lázaro.

El legislador morenista llamó a privilegiar el diálogo y advirtió que los bloqueos permanentes serían “caminos sin retorno”.

Los bloqueos del 24 de noviembre fueron convocados por la Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino.

David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, confirmó que se mantenían 27 carreteras bloqueadas y que la protesta continuaría hasta obtener avances con las autoridades. El líder transportista denunció que entre 35 y 40 transportistas eran víctimas de un delito cada día.

El Secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que hasta las 09:30 horas del lunes los bloqueos se concentraban en cuatro entidades: Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas, con la participación de unos 2 mil 000 productores agrícolas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno ha mantenido diálogo constante con los manifestantes y que se han realizado mesas de trabajo para atender sus demandas.